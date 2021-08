Slot over return Feyenoord-Luzern: 'Zou ridicuul zijn als wij twee weken na Drita tegenstanders zouden onderschatten'

Feyenoord staat al met één been in de play-offs ronde van de Conference League, na de 3-0 winst uit bij Luzern van vorige week. Arne Slot weigert als trainer van Feyenoord al over de return heen te kijken, deels ook op basis van die prima wedstrijd in Zwitserland.

"Wij geven vlak voor de 1-0 nog een counterkans weg, die Pedersen maar net weet af te stoppen," blikt Slot terug. "Daar kan hij ook net te laat zijn en een rode kaart pakken. Zij scoren ook drie keer tegen Young Boys, dus ik verwacht niet dat mijn spelers Luzern zullen onderschatten. Maar het zou ook wel bijna ridicuul zijn als wij, twee weken na Drita, nu tegenstanders zouden onderschatten." In de vorige ronde tegen Drita kwam Feyenoord pas in de blessuretijd op de beslissende 3-2 voorsprong.

Slot ziet wel dat zijn spelers stappen maken in het proces van dit prille seizoen. Het is wel nog steeds een fase waarin hij op dezelfde punten blijft hameren. "Los van de 0-3 en de uitgangspositie geef ik bij mijn ploeg steeds hetzelfde aan. Dat als je aantal dingen heel goed doet, dat je heel succesvol kan zijn. Maar ik kan net zo makkelijk laten zien dat als wij een aantal momenten net niet op de bal doorjagen of scherp zijn, dat we dan kansrijke situaties weggeven. Ook in Luzern was dat het geval, maar zag ik ook tien man terug sprinten om die kansrijke situatie te voorkomen."

Alireza Jahanbakhsh wordt steeds fitter

Alireza Jahanbakhsh heeft al snel een basisplaats veroverd in Rotterdam. Maar een hele wedstrijd uitspelen, dat is voor hem nog duidelijk te vroeg, ziet ook Slot. "Je zou bijna kunnen zeggen dat hij enkele jaren achter loopt op sommige andere spelers, omdat hij zo weinig gespeeld heeft. Ali heeft van vier weken vakantie kunnen genieten en kwam pas veel later bij ons. Hij is pas een korte periode bij ons, daarom speelde hij tegen Atlético ook maar 45 minuten. Maar ik zie hem steeds fitter worden en dat is voor een aanvaller ook heel prettig. Want creëren is nog veel moeilijker dan tegenhouden. Omdat je enerzijds de fysieke inhoud moet hebben om mee te verdedigen maar ook wat over te hebben om je aanvallend te onderscheiden. Dat gaat steeds beter en het is een kwestie van tijd dat hij daarin heel veel rendement gaat leveren."

Uiteindelijk moet Jahanbaksh samen met Marcus Pedersen een tandem op rechts gaan vormen met hoog rendement. Ook dat vergt nog wat tijd. "Dat doe je door middel van trainingsvormen en videobeelden. Het heeft ook altijd even tijd nodig voor spelers om echt aan elkaar gewend te raken. Waar hun voorkeur ligt, hoe combinaties lopen. Je ziet wel dat hoe beter voetballers zijn, hoe makkelijker ze zich aan elkaar aanpassen."