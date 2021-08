Malacia richt zich alleen op Feyenoord en niet op interesse Ajax: 'Ik heb pas bijgetekend'

Tyrell Malacia verlengde recent zijn contract bij Feyenoord en heeft geen interesse om op korte termijn een transfer te maken. Er zou interesse zijn vanuit Ajax in hem, maar Malacia is daar op dit moment niet mee bezig.

"Ik heb niet voor niets bijgetekend," vertelt Malacia. "Dat zegt genoeg. Ik wil hier presteren, zo simpel is het." Of hij net als Justin Bijlow wil uitspreken nooit naar Ajax te gaan, is Malacia duidelijk. "Ik ben nu toch gewoon hier? Dat is het belangrijkste."

En in het hier en nu is de volgende wedstrijd voor Malacia en ploeggenoten de return tegen FC Luzern. Na de 3-0 winst in Zwitserland van vorige week zou het een formaliteit moeten zijn. "Eigenlijk gaan we hetzelfde doen als we ook vorige week hebben gedaan. We houden hetzelfde plan. Er zijn altijd valkuilen, als je 3-0 voor staat en je wordt laks, zonder focus. Tuurlijk kan het dan misgaan. Maar ik denk niet dat wij als team dat toestaan."

De sfeer rondom Feyenoord is momenteel positief. Het zijn omstandigheden waar Malacia zich prettig bij voelt. "Ik ben sowieso een jongen die altijd lacht en altijd vrolijk is. We zijn bezig aan een nieuw traject met nieuwe spelers en een nieuwe staf. Het is heerlijk om hier nu te zijn. Dat het snel kan omslaan? Ja, mensen hebben grote verwachtingen van ons. Dat hoort ook bij een topclub, we moeten altijd blijven presteren."