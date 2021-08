Aursnes staat al te popelen: ‘Kan niet wachten om voor Feyenoord te spelen’

Feyenoord heeft een gretige nieuwe speler binnen gehaald. Fredrik Aursnes - spreek uit: Uirsnes - is een middenvelder en wil zo snel mogelijk zijn plek in de basis veroveren.

Aursnes heeft zich ingelezen en beelden bekeken van zijn nieuwe club. Dat trok hem nog meer over de streep om naar Feyenoord te komen. “De fans en de sfeer, dat ziet er geweldig uit hier. Ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd te spelen.”

De nieuwste Noorse aanwinst vertelt dat hij veel rent. "Ik werk hard, je kunt me vergelijken met een box-to-box-speler", vertelt Aursnes over zichzelf. "Ik hou ervan om aan de bal te komen, de pass te geven en de combinatie te maken. Ook vind ik het leuk om hoog druk te zetten."

De Noor komt samen te spelen met zijn landgenoot Marcus Pedersen. De rechtsback maakte eerder deze zomer exact dezelfde overstap naar De Kuip: “Ik heb hem gesproken, hij is er positief over Feyenoord. Ik zie het als een stap omhoog, vergeleken met het voetbal in Noorwegen. Ik hoop met mijn box-to-box spel iets toe te voegen aan dit Feyenoord.”