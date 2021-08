Justitie legt verband tussen vuurwerkexplosies Rotterdam en Feyenoord-Ajax

Justitie ziet een verband tussen meerdere vuurwerkexplosies in Rotterdam en de wedstrijd Feyenoord-Ajax van mei dit jaar. Dat bleek woensdag tijdens een korte zitting op de rechtbank. Een 21-jarige Amsterdammer zit vast voor de ontploffingen, maar hij ontkent. De rechter besloot echter dat er voldoende bewijs is tegen de man en dat hij moet blijven vastzitten.

Op 5 mei van dit jaar ging zwaar vuurwerk af bij een woonhuis aan de Ranonkelstraat in Rotterdam en café ‘t Haantje. Twee dagen later was er een ontploffing bij café The Hide Away. “Beide cafés zijn bekende plaatsen waar veel Feyenoordfans samenkomen”, zegt justitie. “Het woonhuis was mogelijk een vergissing omdat werd vermoed dat daar een aanhanger van Feyenoord woonde.” De bewoner kreeg door de ontploffing glasscherven in zijn rug.

De aanslagen worden gelinkt aan de wedstrijd Feyenoord-Ajax die kort daarna, op 9 mei, plaatsvond.

Op camerabeelden is te zien dat bij de aanslagen een witte Citroën aanwezig was, met opvallende strepen. De auto was tussen 4 en 7 mei gehuurd door Imad el A. uit Amsterdam. Zowel de auto als zijn telefoon verplaatsen zich op 5 en 7 mei van Amsterdam naar Rotterdam en terug. Ze zijn ook steeds te linken aan de plaats delict. Op 7 mei 2021 waren er ook explosies bij woonhuizen aan de Forelstraat en De Blécourtstraat in Rotterdam, maar die worden niet in verband gebracht met de andere aanslagen.

De verdachte heeft bij de politie tot nu toe gezwegen. Ook woensdag wilde hij in de rechtszaal niets zeggen. Via zijn advocaat liet hij weten dat hij onschuldig is. In deze zaak is nog een tweede verdachte aangehouden, een 19-jarige Amsterdammer.

Op 6 oktober wordt een volgende zitting gehouden. Dan zullen beide verdachten samen voor de rechter moeten verschijnen. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak is.