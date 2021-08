Dit zijn de 5 leukste pluktuinen in onze regio

Een wild bloemen boeket, verse kruiden voor huisgemaakte pesto of lekkere groenten en fruit voor salades of jam. In onze regio zijn diverse leuke plekken waar je zelf je boodschappen kan oogsten. Ook voor kinderen is dit een leerzame activiteit wat zich goed schikt voor de zomervakantie. Hier onze tips voor leuke pluktuinen in de regio.

Pluktuin Dordrecht

Wil je een mooie bos bloemen plukken en weggeven als cadeautje, of een mooi bloemstuk voor op tafel? Dan moet je bij Pluktuin Dordrecht zijn. Voor 6 euro kun je een mooie bos bloemen plukken naar eigen smaak. In het bloemenveld van 2 hectare vind je allerlei soorten bloemen die je zelf plukt en daarmee een boeket kunt samenstellen. Ga jij voor een bonte mix, een sober stuk of voor een romantisch bloemetje? Aan jou de keus! Een eigen schaar meenemen in verband met corona is erg handig en ook kaplaarzen mogen niet ontbreken als het regenachtig weer is geweest. Als je in de buurt woont is het makkelijk om op de fiets te komen.

Openingstijden: van midden juli tot midden september, elke zaterdagochtend van 9.30 – 12.30 en in de zomervakantie ook op woensdag van 10.00 – 12.00.

De Kruidenstee in Stad aan ’t Haringvliet

In De Kruidenstee kun je terecht voor het plukken van jouw verse kruiden. Met een enorm assortiment aan geteelde kruiden en zelfs eetbare bloemen, kun je hier als liefhebber van verse kruiden je lol op. Maak er bijvoorbeeld huisgemaakte pesto, kruidenboter of pastasaus van! Entree van De Kruidenstee is gratis en de prijs voor alle kruiden is gelijk. Je betaalt €0,05 per gram kruiden. Grote eetbare bloemen kosten €5,00 per 8 stuks.

Openingstijden: in de maanden april tot en met september is De Kruidenstee geopend op donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 en vrijdagochtend van 9.00-13.00.

Plukhoek Mookhoek

Voor vers seizoensfruit ben je bij Plukhoek Mookhoek aan het goede adres. Bramen, frambozen, bessen, aardbeien, peren, appels en in het najaar stoofpeertjes, om zelf te plukken. Voor €3,50 kun je plukken en proeven, of zoals ze bij Plukhoek Mookhoek zelf zeggen: “Eerst je buikje vol, dan je bakje vol.” Peren zijn te plukken voor €0,85 per stuk. Ook kun je hier zelf eieren rapen en een boeket bloemen plukken. Voor de kids is de speurtocht van 1,5 km door de boomgaard een aanrader. Je komt dan door een leerzame route, langs de kinderfruitpluktuin, de appelboomgaard, de moestuintjes en de kippen.

Openingstijden: Op woensdag, vrijdag en zaterdag geopend van 13.00 – 17.00.

De Buytenhof boerderij in Rhoon

In de moestuin van De Buytenhof vind je een groot deel van het jaar verse groente, fruit en kruiden. Het bijzondere aan deze boerderij is dat het ook een maatschappelijke functie heeft, omdat mensen met een verstandelijke beperking en of psychosociale problemen veilig kunnen meewerken aan het verbouwen van gewassen. Ook is er een boerderijwinkel en theeschenkerij waar deze zorggasten hun steentje bijdragen. Ongeveer vijf weken in het jaar zijn er aardbeien die bezoekers zelf kunnen plukken. Meestal is dit rond eind mei, begin juni.

Openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 9.00-17.00.

Oude Beer in Dordrecht

De Oude Beer in Dordrecht is een kas, waarin diverse groenten en kruiden worden verbouwd door een groep vrijwilligers. Zij gebruiken geen kunstmest, dus de groenten krijgen alle tijd om te groeien. Bezoekers aan de stadslandbouwkas kunnen zelf hun verse groenten en kruiden oogsten om bijvoorbeeld een lekkere tomatensoep mee te maken. Ook kun je bij De Oude Beer je eigen perenboom, lavendel of keukenkruiden plant kopen, zodat je zelf thuis verder kunt met tuinieren.

Openingstijden: woensdag van 10.00 - 12.00 uur en 19.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 13.00 uur.