Spijkenisser heeft 22 wapens in huis

Een 36-jarige man uit Spijkenisse is dinsdag opgepakt, omdat hij maar liefst 22 wapens in zijn huis had liggen. Het gaat onder meer om automatische vuurwapens. Ook is er munitie gevonden en is een bedrag van 4800 euro aan cash in beslag genomen.

De tip voor de wapenvondst komt volgens de politie uit het buitenland. Uit welk land kan de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen. De tip was aanleiding om dinsdag een inval te doen in het huis in de wijk Vogelenzang.

De politie doet verder onderzoek waarom de man al deze wapens in huis had. Ook wordt onderzocht of de wapens zijn gebruikt bij criminele activiteiten. De bewoner wordt vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.