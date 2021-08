Ontvoerde man belt 's nachts aan in Delft: 'We dachten dat het een studentengrap was'

Verslaggever Monica Overdijkink was in de straat waar de ontvoerde man werd losgelaten

De bewoonster van het portiek in Delft, bij wie de ontvoerde man uit Hoofddorp afgelopen nacht aanbelde, is er nog niet helemaal van bekomen. "Er belt nooit iemand aan om kwart voor één 's nachts. We dachten dat het een studentengrap was."

De 56-jarige man uit Hoofddorp werd vorige week donderdag ontvoerd in Cruquius, gemeente Haarlemmermeer. Kort na de ontvoering kon de politie zes verdachten aanhouden in Gouda. Het gaat om mannen uit Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht, en een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De rode bus waarin de Hoofddorper werd meegenomen werd zondagavond gevonden, ook in Gouda. Het slachtoffer bleef spoorloos, tot afgelopen nacht. Hij werd op de Van Assendelftstraat in Delft uit een auto gegooid. Daar belde hij aan bij het eerste portiek dat hij zag. Volgens de vrouw bij wie hij alarm sloeg, had de man een ontbloot bovenlijf en tape om zijn handen.

"Hij heeft bij mij aangebeld en bij alle bovenburen", vertelt de bewoonster aan verslaggever Monica Overdijkink van Omroep West. "Er wonen hier best wat studenten in de straat, dus eerst dacht ik aan een grap. Maar toen heb ik toch maar opengedaan." Ze alarmeert de politie. "Die was er binnen vijf minuten."

Sporenonderzoek

Er komt ook een ambulance naar de straat. Volgens de politie is het slachtoffer mishandeld en naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. Inmiddels is hij weer thuis bij zijn familie. "Het was binnen een kwartier allemaal voorbij", zegt de Delftse. "We hadden al wel snel het gevoel dat dit de man uit Hoofddorp was."

De politie heeft sporenonderzoek gedaan in de Van Assendelftstraat, vertelt een bewoner even verderop. "Ze stonden met twee auto's in de straat en schenen met van die felle zaklampen naar binnen." Of het onderzoek iets heeft opgeleverd is niet duidelijk.

Ook in Gouda is sporenonderzoek gedaan. Dat was dinsdagavond al, dus voordat het slachtoffer in Delft werd achtergelaten. De politie doorzocht het water van de Nieuwe Gouwe ter hoogte van de Nijverheidsstraat. Het is van daauit een kleine honderd meter naar de garagebox waar de bestelbus werd gevonden die bij de ontvoering is gebruikt. Waarom daar is gezocht en of het iets heeft opgeleverd kan de politie niet zeggen.

Nachtrust

De twee buurvrouwen in Delft hebben vannacht slecht geslapen. "Eerst even een sigaretje", zegt de één als de verslaggever aanbelt. Al te lang willen ze ook niet praten: "Het was een korte nacht. Mijn baby heeft ook nauwelijks geslapen en die moet ik nu verzorgen."

De dames zijn één van de weinigen die iets gemerkt hebben van wat er in de nachtelijke uren is gebeurd. De overburen zijn verbaasd: "Hier? Normaal horen we alles, want dit zijn best gehorige huizen, maar vannacht hebben we er doorheen geslapen."