Zo ga je milieubewust met voeding om

Wist je dat een gemiddeld gezin per jaar 580 euro aan voedsel weggooit? Dat is ruim 135 kilo per persoon. Voedselverspilling is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Wil je duurzamer eten, begin dan eerst eens met minder eten weg te gooien.

Probeer ook anders om te gaan met voedsel. Het eten van vlees en zuivel bijvoorbeeld, zorgt voor een hoge uitstoot aan broeikasgassen, verzuring van bodem en lucht. Zo is voor de productie van één kilo rundvlees duizenden liters water nodig. Ook het eten van vis is milieubelastend, vooral door overbevissing van wilde vis en het antibioticagebruik bij kweekvis. Kip is van de vleessoorten het beste qua uitstoot.

Probeer anders eens vleesvervangers, zoals peulvruchten of noten te eten, of kweekvlees en paddenstoelen. Ongeveer een derde van de volwassenen is afgelopen jaar al minder vlees gaan eten. Door bewuster om te gaan met eten, kun je de gevolgen voor mens, dier en milieu beperken.

De tekst gaat verder onder de foto:

Oesterzwammen kweken bij Rotterzwam | Foto: Rijnmond

Tips

Nog meer tips om milieubewust met voeding om te gaan:

1. Koelkast: hou je koelkast overzichtelijk en zet de spullen op de juiste plek. Zo blijven ze langer goed en gooi je minder weg. Bovenin is je koelkast warmer dan onderin. Plaats daarom zuivel, soep en restjes bovenaan. In de deur zet je de sauzen en de dranken. Helemaal onderin liggen de groenten en daar bovenop het vlees, vis en broodbeleg. Zet restjes vooraan of vries ze in. Bewaar voedsel liever in glas dan in plastic: dan blijft het langer goed. En wikkel de groenten in natte doeken: dat houdt ze knapperig. Brood vries je in en haal je per portie uit de vriezer. Kijk, ruik en proef ook of iets nog lekker is. Soms is een product nog prima eetbaar, zelfs als de Tenminste Houdbaar Tot-datum is overschreden.

2. Boodschappen: stel een weekmenu samen, doe één keer per week boodschappen en maak vooraf een boodschappenlijstje. Neem je eigen verpakkingen (glazen potjes en katoenen tasjes) mee naar de supermarkt. Bekijk de herkomst van producten (koop lokaal) en onder welke leefomstandigheden het dier heeft geleefd.

3. Koken: meet en weeg de porties die je nodig hebt. Stel eens een maaltijd samen van restjes. Kook grote hoeveelheden, en vries die per portie in.

4. Voedselafdruk: verlaag je ecologische voetafdruk door minder vlees te eten, of kies voor vleesvervangers. Skip de kiloknallers. Drink alleen kraanwater. Koop streekgebonden, liefst bij de boer of op de markt. Kies zoveel mogelijk voor seizoensgroenten en -fruit.

5. Besparingstips: snaai minder tussendoortjes, eet alle restjes op en maak bewustere keuzes bij wat je wel koopt en eet. Kijk ook eens wat de natuur je gratis te bieden heeft: eetbare bloemen uit je tuin, bramen langs de weg, paddenstoelen in het bos. Of begin desnoods een eigen groenten- en kruidentuin. Je zal zien dat het scheelt in je portemonnee en het is nog gezond ook.

De tekst gaat verder onder de foto:

Circulaire bierbrouwerij bij BlueCity | Foto: Rijnmond

Wat gaat de toekomst brengen?

Als we op de huidige manier de wereldbevolking willen blijven voeden, dan moet onze voedselproductie anders aangepakt worden. Veeteelt en intensieve landbouw leggen nu een te grote druk op ons klimaat. Ook ontbossing, overbevissing, luchtvervuiling en waterschaarste spelen een belangrijke negatieve rol. Overconsumptie zorgt nu al voor een wereldwijde epidemie van overgewicht, omdat we te veel en te ongezond eten. Terwijl in andere landen miljoenen mensen hongerlijden, en er feitelijk genoeg voedsel is voor iedereen.

De tekst gaat verder onder de foto:

In de weer met de koffiedrab | Foto: Rijnmond

Daarom zijn er strengere regelgeving en schonere productieprocessen nodig. Ook zullen we voor ons eten een eerlijkere prijs moeten gaan betalen. Voedselverspilling kan worden tegengegaan door veel meer circulair te produceren. En wetenschappers moeten meer oplossingen vinden voor een duurzamere voedselketen. Boeren zouden meer moeten investeren in natuur, in dierenwelzijn en minder CO2 uitstoten. De consument zal minder (vlees) moeten gaan eten, meer lokaal inkopen moeten doen en bij de producenten hameren op een duurzame productie van voedsel. Uiteindelijk zal zo ook het aanbod echt veranderen.

Zo simpel als dit klinkt, zo ingewikkeld is de uitvoering. Alles in ons huidige ecosysteem is nauw met elkaar verbonden. De keuze voor biologische alternatieven, is niet per se beter of gezonder. Bij de productie van biologisch vlees bijvoorbeeld, worden weliswaar minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, maar leven de dieren langer en op een groter oppervlakte en dat zorgt weer voor meer vervuiling.

Het lijkt misschien moeilijk een juiste keuze te maken, maar verander je eetgedrag stap voor stap met behulp van bovenstaande tips. En vergeet vooral niet te genieten van je eten, maar koop en kook bewust!

Wil je meer tips en informatie over milieubewust eten? Kijk dan hier naar de serie Jelle’s Groene Weg. Jelle laat zich het Rotterdamse circulaire bier goed smaken en eet een bitterbal van oesterzwammen die op stro zijn gekweekt. De zesde en laatste aflevering kun je hieronder bekijken: