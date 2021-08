Rotterdamse rapper Winne voice-over in documentaireserie over Feyenoord: 'Het is super veelbelovend'

Winne over 'Dat ene woord: 'het is super veelbelovend'

Rapper Winne is binnenkort te horen als voice-over in de Feyenoord-documentaireserie 'Dat ene woord'. Winston Bergwijn, zoals de Rotterdammer voluit heet, werd gevraagd voor de klus. Na een succesvolle testronde stond hij achter de microfoon in een heel andere rol.

"Het was wel een opgave, hoor", vertelt Winne. Hoewel de 43-jarige muzikant wel eerder voice-overwerk had gedaan, deed hij dat niet eerder voor een hele serie. Waarom de makers bij hem uitkwamen? "Ik denk dat ze iets authentieks wilden en tegelijkertijd iets Rotterdams. Ik ben geen stemacteur, dus dat wat je hoort is echt wie ik ben en hoe ik spreek."

Volgens de Winne kunnen de kijkers een grote dosis eerlijkheid met veel emotie verwachten. "Je moet je voorstellen dat je een fly on the wall bent op plekken waar je eigenlijk nooit toegang krijgt. Je zit dan opeens in de kleedkamer of in een ruimte waar het elftal wordt toegesproken door de coach. Dat zijn heel bijzondere dingen."

De rapper heeft zelf nog niet alles in z'n volledigheid gezien. "Ik heb wel de eerste afleveringen gezien en een aantal stukjes tijdens het inspreken en wat ik heb meegekregen is super veelbelovend."

Dat ene woord: Hoop

De Rotterdamse rapper heeft woensdag ook samen met Raw Roets een nieuw nummer uitgebracht: Hoop. De muziek is volgens de rapper, die zelf ook Feyenoord-supporter is, breed toepasbaar. Samen met Roets heeft Winne zijn eigen ervaringen erin verwerkt. "We hebben geen makkelijke jaren achter de rug, we hebben allebei veel mensen verloren. Dan moet je jezelf ook weer iedere keer oppikken om verder te gaan. Dat hebben we geprobeerd over te brengen."

Hoewel het nummer niet uit de serie komt, is Winne wel geïnspireerd geraakt door de Feyenoord-docu. "De docu heet 'Dat ene woord'. Ik vroeg me af wat dat was, en het enige waarop ik kon komen was: hoop. Ik denk dat de Feyenoord-supporter door de jaren heen altijd heel hoopvol is gebleven. Dat is wel het fundament voor verandering."

De documentaireserie 'Dat ene woord' is binnenkort te zien op Disney+. Ook Rijnmond komt voorbij in de serie. Het voetbalcommentaar van verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop is regelmatig te horen.