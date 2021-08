Aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen gaat omhoog

Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen neemt weer toe, ziet de inspectie. Zowel onder het personeel als onder patiënten zijn meer mensen positief getest op het virus.

Woensdag zijn er 44 besmettingen bij gekomen in verpleeginstellingen. Dat zijn er 35 meer dan gisteren. In totaal zijn er nu besmettingen op 164 locaties. De meeste daarvan zijn te vinden in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Brabant-Noord en Amsterdam-Amstelland. De stijging leidt vooralsnog niet tot meer overlijdens.

Volgens de inspectie zijn veel instellingen bezorgd over personeel dat terugkeert van vakantie. Niet alle medewerkers zijn gevaccineerd.