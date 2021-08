'Bloed kan prima per drone vervoerd worden'

Bloed van twintig vrijwilligers werd de afgelopen tijd heen en weer gevlogen tussen de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle. Het werd vergeleken met de waarden van bloed dat met een auto werd vervoerd. Isala stelt dat laboratoriumuitslagen geen verschil lieten zien en concludeert dat het vliegen met drones dus geen invloed heeft op de kwaliteit van het bloed.

Voor Isala betekent dat goed nieuws. Het ziekenhuis wil drones in de toekomst inzetten voor medische transporten. Dat is sneller, goedkoper en schoner dan vervoer over de weg. Zo legt een drone de zestien kilometer tussen Meppel en Zwolle af in een kwartier. Met de auto is dat al snel tien minuten langer, schrijft RTV Oost.

Testvluchten

In het buitenland wordt al langer met drones gevlogen om bijvoorbeeld medicijnen te vervoeren naar afgelegen plekken. In Nederland is het idee relatief nieuw. De ANWB onderzoekt de mogelijkheden sinds twee jaar met verschillende partners, waaronder het Erasmus MC in Rotterdam.

De afgelopen tijd zijn op verschillende plekken in Nederland testvluchten uitgevoerd. In mei was de eerste 'langeafstandsvlucht' tussen Meppel en Zwolle een feit. Het bloed werd tijdens die vluchten vervoerd in een speciale box.

Het gaat nog even duren voor de drones officieel ingezet gaan worden. De experimenten zijn naar verwachting pas in 2023 afgerond. Daarnaast moet er nog gewerkt worden aan een medische drone die in alle weersomstandigheden kan vliegen en dient de wet nog worden aangepast om medische vluchten mogelijk te maken.