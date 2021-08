Engracia Vliet wil luisterend oor zijn voor jongeren in Beverwaard

Met de prijs zet de gemeente Rotterdam een organisatie én een persoon in het zonnetje, die bijdragen aan gezond en veilig opgroeien van Rotterdamse kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Engracia Vliet stelt sinds 2008 haar woning open voor kinderen uit de Rotterdamse wijk Beverwaard. Vliet weet van heen ophouden , ze doet alles voor de kinderen. “Meisjes komen langs om een bloesje te maken. Kinderen komen ook om op de bank een filmpje te kijken en een appeltje te eten, we doen bingo en knutselen, allerlei activiteiten!”

De woning van Engracia Vliet is een soort buurthuis geworden. De award ze die kreeg, daarop is ze nog steeds erg trots. De bestemming van het prijzengeld van 1250 euro laat zich raden. “Alles gaat naar de kinderen. Ik heb er twee naaimachines voor gekocht. En patat, wat drinken en fruit. Alles voor de kinderen. “

Erkenning



De award heeft haar ook geholpen om de erkenning te krijgen die ze daarvoor miste. “Ik werd niet gezien en niet gehoord. De prijs heeft veel met mij gedaan. Ik kan nu financiële bijdragen aanvragen voor activiteiten die ik ontplooi. In het verleden moest ik alles uit eigen zak betalen.”

Vliet trekt zich niet alleen het lot van jonge kinderen in de wijk aan, ook de jongeren in de wijk krijgen haar aandacht. Juist in deze tijd waarin jongeren te maken kunnen krijgen met messengeweld. Recent werd de 15 jarige Joshua uit de Beverwaard na een ruzie doorgestoken. Engarcia weet wat haar plan van aanpak zou zijn. “Wij moeten niet meteen bepalen wat goed is voor de jongeren. We moeten met een luisterend oor te weten komen: wat willen deze jongeren eigenlijk? Wat kunnen we ze bieden. Niet met harde hand. Want dat helpt niet, dat brengt meer frustratie.”

“Hopelijk gaan die gesprekken nu plaatsvinden, dat gebeurt vanuit mijzelf nu al. Als ik een groepje zie, dan ga ik er gewoon tussen staan. Als ik met ze spreek dan merk ik dat ze niks hebben. Ze hebben geen activiteiten. Het enige waar ze zich mee bezig houden zijn sociale media. Daar proberen ze elkaar uit te dagen. Die sociale media kunnen wij niet wissen, maar we moeten uitwassen voorkomen.”

“ Als er activiteiten in de wijk komen voor deze jongeren. Zullen we misschien een verandering zien. Dat denk ik, dat hoop ik. We moeten nu ons best gaan doen voor jongeren uit de Beverwaard, daar sta ik 100 procent achter.”