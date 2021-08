Huiselijke ruzie escaleert: twee gewonden bij steekpartij in Capelle

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht | Foto: Media TV

Bij een steekpartij aan de Othello in Capelle aan den IJssel zijn woensdagavond even na 21:00 uur twee gewonden gevallen. Kort daarna heeft de politie een verdachte aangehouden.

Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet levensbedreigend gewond geraakt, zegt de politie.

Een van hen zou in het gezicht zijn gestoken, maar een woordvoerder van de politie kan dit niet bevestigen. De steekpartij had te maken met problemen in de huiselijke sfeer.