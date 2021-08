Het weer van vandaag: perioden met zon

Vandaag zijn er perioden met sluierbewolking en vanmiddag ontstaan er landinwaarts ook enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 22 graden op het strand en 24 graden plaatselijk landinwaarts. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15.

Morgen zijn er opnieuw zonnige perioden met velden met sluierbewolking en vormen zich enkele stapelwolken. In de middag wordt het 20 graden op het strand en nog 23 graden in het oosten van de regio. Er staat een matige en aan zee matig tot vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 4 of 5.

Vooruitzichten

In het weekend en begin volgende week is er af en toe zon en vooral op maandag en dinsdag vallen enkele buien. In het weekend wordt het nog 21 graden, daarna zakt de middagtemperatuur naar een koele 18 graden op dinsdag.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 augustus bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,7 graden en de minimumtemperatuur 12,4 graden. Er valt gemiddeld 31,3 mm neerslag.