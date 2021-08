'Shelterbags' voor daklozen in Rotterdam: 'Zo liggen ze niet alleen beschut, maar ook zachter'

Daklozen die deze zomer noodgedwongen buiten moeten slapen in Rotterdam, krijgen van het Leger des Heils een zogeheten shelterbag uitgereikt. Dat is een waterdichte slaapzak en matras in één, die als een soort tas kan worden meegenomen.

De shelterbag is ontwikkeld door een Enschedese stichting, die de slaapzakken al op verschillende plekken in de wereld heeft uitgedeeld. De stichting maakt bovendien ook een winterse variant: de sheltersuit. Beide producten zijn mee te nemen als een soort tas en zijn volledig gemaakt van restmateriaal.

"Het zijn mooie rugtassen die je open kan klikken", legt Eline Verhaar van het Leger des Heils uit. "Dan is het een slaapzak, die helemaal beschermt. Ook zit er een stuk voor het hoofd bij met een stokje wat je omhoog kan zetten, zodat je een soort luifel hebt."

Verhaar zoekt als veldwerker bij het Leger des Heils in Rotterdam actief naar daklozen op straat. "We zouden de shelterbags het liefst helemaal niet uitdelen, maar het komt helaas voor dat mensen door omstandigheden geen gebruik kunnen of mogen maken van reguliere opvangvoorzieningen. Als dat echt niet kan, delen we die shelterbags uit. Het gaat om mensen uit Oost-Europa, maar ook gewoon Nederlandse mensen die door bepaalde problematiek geen gebruik kunnen maken van de opvang. We willen dan wel dat die mensen beschut de nacht kunnen doorbrengen."

Ook al is het zomer, in de nacht koelt het flink af. "Je ligt met de shelterbag niet alleen beschut, maar je ligt ook wat zachter dan bij een normale slaapzak. Er zit namelijk een Auping-matrasje in, waardoor dit wel iets comfortabeler is."

Hulp willen

Om hoeveel daklozen het in de stad precies gaat, durft Verhaar niet te zeggen. Ze schat op zo'n tweehonderd mensen. "Het mooiste zou zijn om iedereen zo'n bag te geven, maar we hebben er nog niet genoeg. Daarnaast worden die dingen als je buiten slaapt nog wel eens gestolen, door mensen die waarschijnlijk niet eens weten wát ze stelen. We kennen als veldwerkers veel daklozen van naam of van gezicht en zien hen ook twee keer per week bij de soepbus. We gaan met de collega's kijken welke mensen we kennen en welke mensen er gebruik van willen maken, zodat we ze zorgvuldig kunnen uitdelen."

Niet iedereen zit immers op deze hulp te wachten, weet Verhaar. "Er zijn mensen op straat die bewust de keuze hebben gemaakt om voor zichzelf te willen zorgen, en geen hulp van het Leger des Heils of andere organisaties aannemen. Uiteraard doen we ons best om hen wel te helpen, maar sommigen willen liever met rust worden gelaten. Dat moeten we dan ook accepteren en respecteren."

Slaapdoos en slaapbox

Het is niet voor het eerst dat daklozen iets wordt aangeboden om comfortabeler de nacht in de open lucht door te brengen. In de jaren '90 werd de slaapdoos geïntroduceerd en in 2005 dook de slaapbox op. Beide initiatieven hebben korte tijd bestaan.