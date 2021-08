Vijf vragen en antwoorden over de stappen na de bedreigingen aan Steven Berghuis

Als Berghuis zich bij u gemeld zou hebben: zou u hem dan ook geadviseerd hebben om aangifte te doen van de bedreigingen?

"Ik denk dat het zeker goed is om aangifte te doen. Ik vind het persoonlijk vrij onverstandig als je uit angst voor reacties geen aangifte doet van strafbare feiten. Berghuis heeft ook aangegeven dat hij snapt dat er veel emotie bij zijn transfer komt kijken, maar dat er wel bepaalde grenzen zijn. En voor de goede orde: het is zo dadelijk aan de strafrechter om te bepalen of er grenzen zijn overschreden en welke straf daarbij past."

Of de kans nu nihil is of niet of zo'n bedreiging ook daadwerkelijk tot uiting zou komen: voor het proces doet dat er volgens de advocaat niet toe. "Het gaat erom of bij Berghuis de redelijke vrees kon ontstaan of waarmee bedreigd werd, ten uitvoering zou kunnen worden gebracht. Ik denk dat overduidelijk is dat geen enkele Feyenoordsupporter Berghuis écht wat zou gaan aandoen. Alleen het dreigen met is al strafbaar."

Een van de bedreigingen is om op 19 december, tijdens de Klassieker en zijn verjaardag, vuurpijlen mee te nemen naar het stadion en die af te vuren op hem. Waar eindigt de vrijheid van meningsuiting bij dit soort kwesties en waar begint het strafbaar feit?

"Het is niet verstandig om dit te zeggen, want een vuurpijl kan in een gezicht al snel tot bepaalde littekens leiden of tot ander zwaar lichamelijk letsel. En daar gaat het om bij een bedreiging: dreigen met een eenvoudig misdrijf, zoals mishandeling, is niet strafbaar in Nederland. Als je zou zeggen dat je Berghuis gaat slaan, hoe verwerpelijk dat ook is, vinden we dat in Nederland niet strafbaar. Maar het dreigen met een pijl te schieten gaat al snel richting een bedreiging met zware mishandeling. Dat is gewoon een strafbaar feit."

Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. "Maar er zit een grens aan wanneer strafbare feiten worden gepleegd. Als een bepaalde belediging een toegevoegde waarde heeft aan het maatschappelijk debat en niet onnodig grievend is, dan gaat iemand vrijuit. Maar wanneer is iets niet onnodig grievend? Ik moet oppassen wat ik er precies over zeg, want het kan zijn dat ik deze zaak zelf nog ga behandelen. Maar de advocaat die deze zaak gaat doen zal er een flinke kluif aan hebben om daar een standpunt over in te nemen."

Mensen die tegen de rechter zeggen dat het maar een geweldsfantastie was of iets dergelijks, komen daar volgens de advocaat waarschijnlijk niet mee weg. "Uiteindelijk gaan bepaalde uitlatingen al de grens over van wat een strafbaar feit is. Een bedreiging levert echter niet per se een veroordeling op als het vanuit frustratie of woede wordt geroepen. Daar is hier inderdaad sprake van, maar je hebt in de rechtsspraak ook voorbeelden van bijvoorbeeld psychiatrische patiënten die al een tijd vastzitten en wat roepen. Dat is dan eerder een bedreiging vanuit frustratie, dan dat de opzet bedreiging is. Maar dat argument wordt in dit geval ook een lastig verhaal: ook als je kijkt naar dat spandoek dat is gemaakt (waar ook de namen van de overleden Ajaxsupporters Polletje en Peter R. de Vries op staan, red), dan is daar wel behoorlijk veel tijd in gestoken en lijkt het erop dat het vrij bewust op sociale media is gegooid."

Wat voor straf riskeren de mensen die de bedreigingen hebben geuit? Veel accounts op sociale media zijn anoniem.

"Dat anonieme is altijd problematisch. Veel bedreigingen via Twitter kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd, omdat het best lastig blijkt te zijn om bij Twitter zelf een IP-adres op te vragen. Anoniem zijn op social media is best laf. Ik zou er voorstander van zijn dat je alleen een Twitter-account kan hebben als je geïdentificeerd ben als die persoon. Ik weet zeker dat het aantal bedreigingen en beledigingen dan erg zou afnemen, omdat die mensen zelf ook weten dat de pakkans dan vergroot wordt. We weten vanuit wetenschappelijk onderzoek dat als de pakkans wordt vergroot, dan neemt het plegen van strafbare feiten daadwerkelijk af."

En mochten ze dan wel gepakt worden, dan is het afhankelijk van wat voor bedreiging is geuit wat voor straf daar aan hangt. De vuurpijlbedreiging bijvoorbeeld: "Lastig om te zeggen, omdat het afhangt van de omstandigheden zoals of iemand een strafblad heeft. Over het algemeen worden dit soort feiten met taakstraffen afgedaan."

Een 10-jarige jongen uitte volgens De Telegraaf ook bedreigingen aan Berghuis, door te reageren op een foto op diens Instagramaccount. Zijn moeder gaf hem al een spreekwoordelijke draai om de oren, maakte excuses bij het management van Berghuis en liet haar zoon zijn Instagramaccount verwijderen. "Daarmee is de kous af", zegt Verweijen. "In Nederland kan je pas vanaf je 12e vervolgd worden. En ik denk ook niet dat je een 10-jarige wil vervolgen. De reactie van de moeder is veel beter. De kans dat de jongen nog een keer de fout in gaat is veel verder afgenomen zo."

Had het niet zo moeten zijn dat justitie deze zaak had moeten oppakken toen duidelijk was wat voor berichten Berghuis binnenkreeg? Nu is het de voetballer zelf die aangifte doet.

"Een terecht punt. Voor belediging heb je nog wel een klacht nodig, dus moet iemand aangeven dat hij wil dat er wordt vervolgd. Bij bedreiging ligt dat anders en ben ik het eens dat het OM wel actiever zou kunnen handelen."

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) deed vorige maand ook aangifte van de antisemitische muurschildering van Berghuis. Maakt dat uit qua veroordeling, of Berghuis aangifte doet of dat het CIDI dat doet?

"Waar een rechter altijd naar kijkt, is hoeveel maatschappelijke impact een strafbaar feit heeft. Ook in de Wilders-zaak heb je gezien dat als meer mensen aangifte doen, het serieuzer wordt genomen. Dus dat wordt zeker meegewogen."

"Ik denk dat het tijd wordt dat Ajaxsupporters stoppen met zich identificeren als joodse mensen. want dat zijn het niet. En ik denk dat het tijd wordt dat Feyenoordsupporters stoppen met het zingen van liedjes over Joden, want één ding is duidelijk: Feyenoordsupporters hebben niks tegen Joden, maar het is een reactie op het feit dat Ajaxsupporters zich identificeren als Joden. Het is overduidelijk dat mensen in Nederland zich beledigd voelen door die liedjes. Het zou mooi zijn als beide supportersgroepen daarmee ophouden."