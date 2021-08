Vaatwasser en bad? Die hoef je niet te missen als je gaat kamperen bij de boer in Sommelsdijk

Je hebt kampeerders die ervan houden om met een wc-rol onder de arm naar het toiletgebouw te lopen. En je hebt kampeerders die hun vaatwasser en bad maar al te graag bij zich hebben. Die tweede groep is aan het juiste adres bij Farm Camps in Sommelsdijk. In de kampeertenten op het terrein van het melkveebedrijf van Huibert Groeneveld is alle luxe die je kunt wensen aanwezig. "Glamping, op en top!", zegt de melkveehouder.

Het idee ontstond vijf jaar geleden, legt Groeneveld uit. "Onze oudste zoon gaf aan dat hij wel interesse had in het agrarische bedrijf. Dat is best een onzeker bestaan, want je bent afhankelijk van marktprijzen. We zochten er daarom een tweede tak bij. Via vrienden werden we geattendeerd op Farm Camps, een organisatie die door het hele land tenten neerzet bij agrarische bedrijven. Toen hebben we al snel de knoop doorgehakt. Ook de gemeente was positief, dus hebben we het vrij snel gerealiseerd. Sindsdien doen we dit met veel plezier."

De tenten zijn van alle gemakken voorzien. Geen zin in de afwas? Gelukkig staat er in elke tent een vaatwasser. En 's nachts wandelen naar het toiletgebouw is er ook niet bij, want elke tent heeft een badkamer. "Je kunt zelfs je bed laten opmaken of je ontbijt aan de deur krijgen. Alle luxe is aanwezig", zegt Groeneveld.

Vooral gezinnen met jonge kinderen hebben interesse in de tenten. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland en België. "In het voor- en naseizoen zien we ook wel mensen uit de regio: Rotterdam, Hellevoetsluis en Spijkenisse. Die komen dan voor een weekendje."

Het boerenbedrijf en de camping zijn nauw met elkaar verbonden. "Je boekt eigenlijk een beleving", legt Groeneveld uit. "Kinderen kijken bijvoorbeeld ook mee bij het melken. 's Morgens gaan we met zijn allen de dieren voeren en ze kunnen een ritje maken op de trekker. s Middags halen we samen de koeien uit de wei en ze krijgen allemaal een rondleiding. Ik hoop dat ze aan het einde van de week dan wel een idee hebben wat er hier echt speelt."