Slapeloze nacht? Kijk vannacht naar buiten om een 'sterrenregen' te zien

Nachtbrakers die in de nacht van donderdag op vrijdag toevallig wakker zijn, doen er goed aan om tussen 03:00 uur en 04:00 uur naar buiten te kijken. De meteorenzwerm Perseïden bereikt dan namelijk zijn hoogtepunt, waardoor als het goed is tientallen vallende sterren te zien zullen zijn.

De leden van Euroster, de vereniging voor weer- en sterrenkunde in Rotterdam, zoeken donderdagavond in ieder geval een mooie plek buiten de stad op om het tafereel te aanschouwen. Al is voorzitter Victor Meeussen wel wat voorzichtig om de verwachtingen te temperen. "Die Perseïden wordt ook wel een sterrenregen genoemd, maar dat vind ik een tikkeltje overdreven. Er vallen ten eerste geen sterren en ten tweede is het geen regenbui, maar af en toe een druppel."

De Perseïden is elk jaar in augustus goed waar te nemen. Dit jaar nog wat beter, omdat een heldere nacht wordt verwacht. "Als je je wekker zet en je kijkt om 00:00 uur als het helder is omhoog in oostelijke richting, zul je om de één of twee minuten een helder lichtspoor door de nachtelijke hemel zien. Dat gaat met grote snelheid: het is een flits die maar één tel duurt. Dat is de tijd dat een steenkorreltje, ter grootte van een pinda, nodig heeft om vanaf een hoogte van ongeveer vijftig kilometer in onze atmosfeer terecht te komen. Daar zit zoveel energie in, dat-ie onmiddellijk witgloeiend wordt en als stof uit elkaar valt."

De beste plek om de 'sterrenregen' te zien is volgens Meeussen een plek met zo min mogelijk storend stadslicht en met vrij zicht op het oosten. En mensen die 03:00 uur te laat (of te vroeg) vinden, kunnen rond middernacht ook de gordijnen openen. "Ook dan zijn er al wat vallende sterren te zien."