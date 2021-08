Opnieuw Vlaardingers opgepakt voor reeks geweldsincidenten in Zeeland

Politiewagen in Rotterdam | Foto: Rick Huijzer

De politie heeft deze week opnieuw verdachten uit de regio Rijnmond opgepakt voor de reeks geweldsincidenten in Zeeland. Het gaat om twee jongens van 17 en 18 jaar uit Vlaardingen. Ook een 17-jarige jongen uit Gouda en een 14-jarige jongen uit Utrecht zijn gearresteerd. In totaal zijn nu negen verdachten in beeld, van wie er zes uit de regio komen.