Vaccinatielocatie in Dordtse sporthal gaat dicht

Opnieuw sluit een vaccinatielocatie in de regio Zuid-Holland Zuid de deuren. De vaccinatielocatie in de Oranje Wit-hal in Dordrecht gaat vanaf volgende maand dicht. De GGD Zuid-Holland Zuid volgt daarmee de landelijke planning, waarbij het aantal vaccinatielocaties wordt afgeschaald.

Door de vaccinatieplek in de hal van Oranje Wit te sluiten, kunnen sportverenigingen en de jeugd daar vanaf september weer terecht. Wel wordt een andere locatie in de regio geopend om het prikken door te kunnen zetten. De GGD heeft momenteel een vergunning aangevraagd om een kleinere priklocatie te openen op het bedrijventerrein bij het Van der Valk Hotel in Dordrecht. Op de grote rotonde voor het hotel zou een nieuwe tijdelijke locatie moeten komen.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de locatie in Dordrecht dichtgaat, omdat niet bekend is wanneer de vergunning rond is. Mensen die een afspraak hebben staan voor een prik in de Oranje Wit-hal, worden per sms ingelicht over de locatiewijziging.

Met de sluiting van de locatie in Dordrecht is er dan alleen nog een priklocatie in Gorinchem. De GGD Zuid-Holland Zuid zet al wel sinds enkele weken een mobiele prikbus in, zodat mensen dicht bij huis en zonder afspraak zich kunnen laten vaccineren.