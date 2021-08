LIVE: Feyenoord swingt in De Kuip tegen FC Luzern (3-0)

De returnwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tussen Feyenoord en FC Luzern is donderdagavond live te volgen via de kanalen van Rijnmond. Via dit bericht is het duel van minuut tot minuut te volgen en uiteraard zijn verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop in De Kuip aanwezig.