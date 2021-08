Drukte op weg naar stranden; parkeerplaatsen in Hoek van Holland vol

Zonaanbidders die naar het strand van Hoek van Holland willen, zullen een alternatieve reiswijze dan de auto moeten zoeken. Het is donderdag net na het middaguur al zo druk, dat de parkeerplaatsen in Hoek van Holland zo goed als vol zijn, meldt de gemeente Rotterdam.

Ook op de wegen naar de andere stranden in de regio is het druk. Zo staat er zo'n zeven kilometer file voor de afrit Oostvoorne, richting het strand van Rockanje. Verkeer richting de stranden op Flakkee over de N57 doen er veertig minuten langer over. Ook op de N59 via A29 vanuit de Hoeksche Waard is het druk.