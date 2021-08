Anton (93) en andere bewoners van verpleeghuis genieten van complete camping in hun tuin: 'Ik heb het buitengewoon naar mijn zin'

Op woensdagmiddag barst het van de gezelligheid in de voortuin van het verpleeghuis. Dit keer is er een pannenkoekenmiddag georganiseerd voor de bewoners en een accordeonist speelt oude hits. De bewoners genieten. "Normaal gaan we elk jaar op vakantie met de bewoners, maar nu kan dat niet door corona. Toen zijn we op het idee van deze camping gekomen", vertelt Willy Weima van de Judith Leysterhof, zelf ook volledig gekleed in hippiestijl.

"Ik vind het hier fantastisch! Ze organiseren hier altijd leuke dingen voor ons," zegt de 80-jarige bewoonster Bep de Keizer. Ook de 93-jarige Onkruid is gelukkig in de Judith Leysterhof. "Het is hier pico bello!"

Op de camping staat ook een tent en aan alle details is gedacht | Foto: Rijnmond

Voor de camping, met de toepasselijke naam 'Jolige Judith', is aan elk detail gedacht om de bewoners zich te laten wanen in de jaren '70. Naast een caravan, een tent in de tuin en een zomers barretje zijn er veel bloemen en slingers te zien. Er hangt zelfs was aan de lijn.

Weima heeft er talloze uren ingestoken om de camping voor elkaar te krijgen. "We hebben kringloopwinkels afgestruind, een familielid van een bewoner heeft een houten wc-hokje in elkaar getimmerd en we mogen de caravan lenen van een politieke partij hier in Hardinxveld."

De bewoners van de Judith Leysterhof genieten van hun pannenkoekenmiddag | Foto: Rijnmond

Naast de pannenkoekenmiddag is er voor de bewoners nog veel meer te beleven in de zomermaanden, doorgaans een lastige tijd als veel familieleden op vakantie zijn. “We hebben ook al over de Giessen gevaren,” vertelt De Keizer enthousiast. “Daarnaast hebben we zaterdag een tweede disco-avond, is er een pyjamaparty waarbij er kinderen mogen logeren en we gaan zelf nog naar een camping in Vuren,” zegt Weima.