Flink meer meldingen van overlast door jongeren in de regio: vooral in zomer een flinke piek

Het afgelopen jaar kreeg de politie flink meer meldingen van overlast van jongeren. In sommige gemeenten is zelfs sprake van een verdrievoudiging van het aantal meldingen. De problematiek gaat zo ver dat de gemeente Rotterdam inmiddels heeft besloten om in te grijpen, onder meer door speciale geluidsmaatregelen die jongeren moeten weren. Maar hoe komt het toch dat er zoveel meldingen van overlastgevende jongeren binnenkomen?

Overal in de regio lijkt het raak. Zelfs in de kleinste gemeente van onze regio, Westvoorne, zag men bijna een verdubbeling van het aantal meldingen. Waren er in 2019 nog maar 40 meldingen van overlastgevende jongeren, liep dat aantal in 2020 op tot 70 meldingen: een procentuele toename van maar liefst 75 procent. In Brielle, met nauwelijks 3.000 inwoners meer, nam het aantal meldingen toe van 42 tot 131 tussen 2019 en 2020. Dat is een toename van meer dan 200 procent.

Ook Rotterdam zag het aantal meldingen stijgen van 3.095 in 2019 tot 5.336 in 2020. Volgens Monica Nandoe, communicatieadviseur bij de gemeente Rotterdam, kan die toename deels verklaard worden door de beperkingen op het sociale leven van jongeren als gevolg van de coronacrisis.

"De aard van de jeugdoverlast is niet anders dan voor het corona-tijdperk. Jongeren trekken vaak op in groepen en dat geeft druk op de openbare ruimte, zeker in woonbuurten. De mogelijkheden om elkaar te treffen binnen de horeca, de sportvereniging of bij elkaar thuis waren tijdens de verschillende lockdowns beperkt en dan lonkt de openbare ruimte."

Meer overlast in zomermaanden

Volgens Nandoe is het niet ongebruikelijk dat het aantal meldingen van jongerenoverlast met name in de zomerperiode hoog ligt. "De overlast van jongeren manifesteert zich in de zomermaanden met name in de middag en (late) avond. Afgelopen jaar was het aantal meldingen jeugdoverlast in de zomermaanden gemiddeld twee keer zo hoog dan in de wintermaanden."

Volgens Nandoe neemt de gemeente juist in die periode extra maatregelen om overlast van jongeren tegen te gaan. "Met name in de zomerperiode, waarbij het aantal meldingen van jeugdoverlast hoger ligt dan in de winterperiode, werken we samen met politie, BOA’s en jongerenwerk aan het tegengaan en voorkomen van deze overlast."

De onderstaande kaart toont een overzicht van het aantal meldingen van jeugdoverlast per gemeente. Het gaat daarbij specifiek om meldingen waarbij wordt geklaagd over jeugd, bijvoorbeeld hangjeugd of geluidsoverlast. Meldingen van baldadigheid of vandalisme zijn niet meegenomen in de tabel.