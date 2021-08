Omgebrachte dakdekker Manuel Alvarez begraven in Zwijndrecht: 'Familie denkt hier nooit meer overheen te komen'

Op begraafplaats Munnikensteeg in Zwijndrecht is donderdagmiddag Manuel Alvarez begraven. Het lichaam van de 29-jarige dakdekker werd vorige week in delen gevonden in de kofferbak van een auto, die geparkeerd stond in Dordrecht.

De uitvaart werd bijgewoond door familie en vrienden van Alvarez. Bij de begraafplaats werd een erehaag voor het slachtoffer gevormd. Sommige aanwezigen hadden fakkels bij zich.

Albert Holtzappel van Slachtofferhulp Nederland sprak namens de familie met de pers, waaronder RTV Dordrecht. "De familie denkt hier nooit meer overheen te komen", verklaarde hij. "Het is extreem zwaar. Als ze proberen te slapen en hun ogen dichtdoen, krijgen ze weerzinwekkende beelden voor ogen van wat er met het lichaam van Manuel is gebeurd. Dit is meer dan een moord."

Holtzappel zei ook dat de familie veel steun krijgt. Niet alleen van professionals als de wijkagent, een familierechercheur en zijn eigen organisatie, maar ook van onbekenden die bloemen neerleggen en kaarsen aansteken op allerlei plekken die belangrijk waren voor Manuel Alvarez.

Ook de stille tocht, die voor de omgekomen dakdekker werd gehouden, is hen tot steun geweest. "Het heeft hen enorm getroost dat er zoveel mensen op hem gesteld waren en stil wilden staan bij zijn dood."

Het is volgens Hotzappel nog steeds onduidelijk waarom Manuel Alvarez is omgebracht. "De politie doet onderzoek en het is ook aan de politie om dat bekend te maken."

De verdachte, een 25-jarige man uit Zwijndrecht, blijft 90 dagen langer in voorarrest, zo besliste de rechtbank donderdag.