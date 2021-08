Bevrijdingsfestival Brielle wil al van gedonder over wapens

Het geschil over wapenvergunningen speelt tussen de organisatie en de politie eenheid Rotterdam. Om een ‘goed’ tijdsbeeld te kunnen geven van de Tweede Wereldoorlog, wil de organisatie ook schijngevechten - met losse flodders - houden.

“De wapens die wij gebruiken zijn ongeschikt voor echte munitie. Maar we begrijpen ook dat je met zo’n wapen wel kunt proberen om bijvoorbeeld een bank te overvallen. Daar houden we in de afspraken met de deelnemers ook rekening mee. We gaan er voorzichtig mee om”, zegt een woordvoerder van het festival.

Maar volgens hem hanteert Rotterdam strenge regels. “Strengere regels dan elders in het land.” In 2018 ging het om die reden al mis.

Een jaar later ging het festival wel door, weliswaar met strenge regels.

De voorbereidingen voor 2020 verliepen weer niet soepel. Dat was reden voor de organisatie om bezwaar te maken tegen de gang van zaken.

De hogere instantie boven de afdeling bijzondere wetten van de Rotterdamse politie is de dienst Justis van het ministerie van Justitie. Maar die wilde zich volgens de Briellenaren niet over de kwestie uitspreken. Het evenement was in 2019 doorgegaan, dus wat was het belang van het festival bij een beroep? Om dat oordeel alsnog af te dwingen en in de toekomst een compleet Bevrijdingsfestival te hebben dient maandag de rechtszaak bij de bestuursrechter.