Rotterdamse groenexpert krijgt vermaledijde Japanse duizendknoop eronder: 'Als je volhoudt dan put je ze uit'

De Japanse duizenknoop is voor velen al een paar jaar een doorn in het oog. De plant is een zogeheten invasieve exoot. Hij komt van origine niet in Nederland voor en is door mensen hier naartoe gebracht.

Het is een snelgroeiende plant met dikke, holle stelen die makkelijk verspreid. Als hij er eenmaal staat, is het niet makkelijk om ervan af te komen.

Maar Huib Sneep is niet voor één gat te vangen. Een grote tuin in Rotterdam-Blijdorp is zijn project. "Vierhonderd vierkante meter als een oerwoud helemaal vol met Japanse duizendknoop, echt overal", beschrijft Sneep. Er komt een klewang - een soort zwaard - aan te pas om de plant te lijf te gaan.

De tuin vol met Japanse duizendknoop | Foto: Huib Sneep

"Het eerste wat we gedaan hebben, is met een klewang de bovengrondse delen afgehakt", begint Sneep zijn verhaal over de aanpak van de hardnekkige plant. Daarna is er een graafmachine aan te pas gekomen om de wortels te verwijderen: "Dan neem je een puinriek, dan schudt je de grond eruit en de wortels blijven in de bak liggen als het goed is. Wij hebben bigbags vol met wortels afgevoerd."

Het uitzeven van de wortels met een kleine kraan | Foto: Huib Sneep

De methode van Sneep vraagt om geduld. De wortels die toch zijn achtergebleven in de grond, heeft hij een beetje op laten komen of ze vervolgens te verwijderen. "En daarna hebben we het zwaar ingezaaid met graszaad. Dus heel veel graszaad erop en dat zijn we al snel gaan maaien. En het restant van de duizendknoop, die wortelstokjes die dan nog opkomen, die maai je net als het gras iedere week af."

Kopje kleiner

Het is dus geen projectje van korte duur. Maar de aanhouder wint. "Als je dat een tijd volhoudt dan put je ze als het ware uit. Ze moeten iedere keer weer energie steken in het blad en zodra dat boven de grond komt, hup: daar worden ze weer gemaaid. En zo hebben we ze binnen een jaar volledig kunnen elimineren."

Dezelfde tuin een tijd later met het ingezaaide gras en zonder Japanse duizendknoop | Foto: Huib Sneep

Op deze manier heeft Huib Sneep dus een flinke tuin weten te ontdoen van de hardnekkige Japanse duizendknoop. Voor wie maar een paar planten in de tuin heeft en ervan af wil, heeft Sneep wel tips: "De beste manier is met een spa of riek de wortels uitgraven, de grond goed uitschudden en de wortels weggooien. Na een week of twee moet je dat weer doen. Heb je maar een paar planten, dan is het na drie of vier keer verdwenen."