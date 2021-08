Oplichtingszaak uitgesteld omdat verdachte uit Hellevoetsluis is neergestoken na ruzie met leden motorclub

Een rechtszaak over grootschalige oplichting in Rotterdam is donderdag niet doorgegaan, omdat de verdachte onverwacht in het ziekenhuis ligt. De 31-jarige man uit Hellevoetsluis is kort geleden neergestoken na een ruzie met leden van een motorclub.

De verdachte heeft bekend dat hij mensen heeft gedupeerd. Hij bood huurwoningen aan in Rotterdam en Papendrecht, liet een borgsom en een deel van de huur vooraf betalen, maar de geïnteresseerden kregen nul op het rekest: de woning was niet van de Hellevoeter en was ook niet beschikbaar.



De bedragen die zijn gevraagd, varieerden van duizend tot drieduizend euro. Meerdere gedupeerden waren donderdag naar de rechtszaal gekomen. Een van hen was nog altijd boos: "Ik kwam vanuit het buitenland, had niks, ook geen woning en dacht hier terecht te kunnen. Ik kreeg de sleutels, maar die bleken helemaal niet te passen."



Het vermoeden is dat de de woning werd gehuurd door een bekende van de verdachte. In Papendrecht heeft de eigenaar, corporatie Woonkracht 10, via een kort geding de huurder uit de woning weten te zetten.



Directeur Erwin Zwijnenburg van Woonkracht 10 zegt erg geschrokken te zijn van de malafide praktijken. "Het was voor ons ook de eerste keer dat we ermee zijn geconfronteerd. De woningnood is groot en veel mensen zijn hartstochtelijk op zoek naar huisvesting. Dan komen ze op Facebook een advertentie tegen die te mooi is om waar te zijn. Ze zijn kwetsbaarder en eerder bereid een borgsom te betalen. Ze denken een lot in de loterij te hebben en lopen in de val."



Alert blijven

Zwijnenburg adviseert woningzoekenden toch vooral zaken te doen met erkende organisaties, als woningcorporaties, makelaars of verhuurbemiddelaars. "Heb je contact met een particulier, laat die persoon zich dan legitimeren of check bij het kadaster of iemand eigenaar is van een woning. En blijf altijd alert en vraag door."



Justitie in Rotterdam wilde de zaak op donderdag toch laten doorgaan, omdat er twijfels zijn of de man uit Hellevoetsluis echt medisch niet in staat is om te verschijnen. Officier van justitie Woei-A-Tsoi: "Waaruit blijkt dat hij nu in het ziekenhuis is? Ik wijs erop dat hij bij het uitvoeren van een werkstraf ook meerdere keren niet kwam, omdat hij ziek was of voor zijn gezin moest zorgen. Daar zit een zeker patroon in. Ik krijg de indruk dat meneer niet durft te komen, uit angst dat hij naar de gevangenis moet."



Advocaat Van Stratum zei dat hij zijn cliënt nog aan de telefoon heeft gehad en dat hij in een ziekenhuis in Zierikzee is. "Hij is behoorlijk gewond geraakt aan zijn gezicht en eerder te vroeg uit het ziekenhuis ontslagen. De huisarts geeft ook aan dat hij beter niet naar de zitting kan gaan."



Dat laatste was voor de rechter doorslaggevend om de rechtszaak uit te stellen naar 13 januari 2022. Tot teleurstelling van de aanwezige gedupeerden die al twee jaar zeggen te wachten. Zij hebben schadeclaims ingediend. De rechter zal beslissen of de verdachte die geldbedragen moet terugbetalen. De man staat niet alleen voor oplichting terecht, maar ook voor diefstal en smaad.