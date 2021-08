Sparta pikt graantje mee bij toptransfer van oud-speler Dumfries

Naar verluidt bedraagt het transferbedrag dat PSV van Internazionale ontvangt volgens Voetbal International ongeveer 15 miljoen euro. Dat zou betekenen dat Sparta ongeveer 225 duizend euro voor Dumfries ontvangt.

In de afgelopen twee seizoenen was Dumfries basisspeler bij PSV, waarmee hij geen prijs won. De rechtsback maakte wel indruk en debuteerde als speler van de Eindhovenaren in het Nederlands Elftal. Op het afgelopen EK Voetbal was Dumfries één van de weinige lichtpunten bij het teleurstellende Oranje. Nederland werd namelijk in de achtste finale uitgeschakeld door Tsjechië. Dumfries scoorde twee keer in vier wedstrijden.

De 25-jarige Dumfries is een laatbloeier in het betaalde voetbal. De verdediger doorliep de jeugdopleidingen van VV Smitshoek, Spartaan '20 en BVV Barendrecht totdat hij in de zomer van 2014 overstapte naar Sparta. Bij de Kasteelclub brak hij definitief door. Met Sparta pakte Dumfries het kampioenschap in de eerste divisie en bleef hij het seizoen daarop in de eredivisie.

Na de eredivisieclubs Sparta, sc Heerenveen en PSV schrijft Dumfries dus weer een mooi hoofdstuk in zijn jongensboek. Bij Internazionale zal hij niet de enige Nederlander zijn. Dumfries wordt namelijk bij de Italiaanse landskampioen ploeggenoot van oud-Feyenoorder Stefan de Vrij.