Chris Natuurlijk van 14 augustus: Mee naar Maasvlakte 2

De oud-hoofdredacteur van het literaire kindertijdschrift BoekieBoekie neemt Chris Natuurlijk ieder seizoen mee naar een andere plek die past bij de sfeer van het seizoen. Deze zomer zijn Jet en Chris op het strand en in de duinen van Maasvlakte 2 waar ze kunstenaars ontmoeten die inspiratie vonden in de aanleg van dit nieuwe uit zee gewonnen stuk Nederland.

Het duo Bik van der Pol maakte in 2009 voor de film Facts on the Ground vanuit een helikopter beelden van het aanleggen van de Tweede Maasvlakte. Dichter Bianca Boer leest het gedicht Zandwacht, over het gelijknamige kunstwerk in de duinen.

Het gedicht Zandwacht van Bianca Boer | Foto: Rijnmond

Gele kwikstaart

Boven de hoofden van Jet, Chris en Ruud Reutelingsperger cirkelt een gele kwikstaart. Reutelingsperger is van het kunstenaarscollectief Observatorium dat de Zandwacht heeft gemaakt ter gelegenheid van de afronding van Maasvlakte 2. De Zandwacht verbeeldt hoe duinen worden gevormd en het zou de makers niet verbazen als het kunstwerk over vijftien jaar onder het duinzand is verdwenen. Maar nu kun je er nog gewoon zitten en genieten van het panoramische uitzicht over de havenindustrie aan de ene en het uitgestrekte strand en de Noordzee aan de andere kant.

De Zandwacht met zicht op de Noordzee | Foto: Rijnmond

Een duik in de Noordzee

Hoe zou het zijn om te duiken in de Noordzee? Het zand waarmee de Tweede Maasvlakte is opgespoten komt van de bodem van de Noordzee. Bianca Westhuis en Hugo Groeneweg van duikvereniging Lucky Divers vertellen hoe zij de wereld onderwater ervaren. Op het strand zoeken Jet en Chris naar fossielen. Na een patatje mét bij snackbar de Smickel-Inn "Balkon van Europa", laten ze hun vondsten in Historyland in Hellevoetsluis keuren bij amateur-paleontoloog Dick Mol.

Strandvondsten Maasvlaktestrand | Foto: Rijnmond

