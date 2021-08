Feyenoord met overmacht langs FC Luzern en kan zich opmaken voor Zweedse tegenstander in laatste voorronde

In de eerste helft domineerde Feyenoord tegen de Zwitsers. Al na negen minuten lag het eerste doelpunt in het doel van FC Luzern. Luis Sinisterra stak Alireza Jahanbakhsh weg, die koelbloedig zijn eerste goal in het rood-wit maakte (1-0). Vervolgens bleef Feyenoord aanzetten en had FC Luzern geen grip op de Rotterdammers. Opvallend was dat Guus Til enkele kansen kreeg voor Feyenoord. In tegenstelling tot de twee vorige Europese wedstrijden trof hij deze keren geen doel.

Benieuwd hoe de 1-0 klonk? Luister hieronder naar het commentaar op Radio Rijnmond. De tekst gaat verder onder het fragment:

Het spel van Feyenoord was goed. De Rotterdammers speelden zoals trainer Arne Slot graag wil. Dat resulteerde uiteindelijk ook in de 2-0. Het was wederom Jahanbakhsh die De Kuip deed ontploffen. Buiten het zestienmetergebied knalde hij de tweede goal van de avond achter FC Luzern-doelman Vaso Vasic.

Maar vlak voor de rust kregen Feyenoord en Jahanbakhsh een tegenvaller te verwerken. De Iraniër liet zich in de 42e minuut met een blessure wisselen. Na deze vervanging schoot FC Luzern voor het eerst op het Rotterdamse doel. Keeper Justin Bijlow pareerde in de laatste minuut van de eerste helft de vrije trap van Marvin Schulz.

Jonge debutanten bij Feyenoord, laatste horde in Zweden

Feyenoord kwam gretig uit de kleedkamer voor de tweede helft. Het derde doelpunt viel al snel. Luis Sinisterra kapte zijn directe tegenstander Simon Grether uit en schoot fraai raak (3-0).

De Rotterdammers bleven druk zetten op FC Luzern, waar voormalig Feyenoord-middenvelder Jordy Wehrmann 66 minuten mocht meedoen. Zo kreeg Feyenoord met Guus Til en Gernot Trauner nog een aantal kansen. Een mooi moment waren de invalbeurten voor Lennard Hartjes en Antoni Milambo. Zij maakten hun (Europese) debuut voor Feyenoord.

Daarmee gaat het team van trainer Arne Slot met een goed gevoel richting de openingsronde van de eredivisie en de laatste voorronde van de Conference League. Feyenoord opent de competitie zondag met een uitduel bij Willem II. Volgende week donderdag wacht de eerste confrontatie met de Zweedse ploeg Elfsborg, die over twee wedstrijden afrekende met Velez Mostar uit Bosnië-Herzegovina (1-1 en 1-4).

Feyenoord - FC Luzern 3-0 (2-0)

9' 1-0 Alireza Jahanbakhsh

34' 2-0 Alireza Jahanbakhsh

48' 3-0 Luis Sinisterra

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia (57' Haps); Toornstra, Kökcü (57' Hartjes), Til (76' Milambo); Jahanbakhsh (42' Bozeník), Linssen, Sinisterra (76' Bannis)