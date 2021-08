Groot protest tegen scheve woningmarkt: 'Wonen wordt gezien als handelswaar'

"Het recht op wonen is een grondrecht en dat moet centraal komen te staan in het woonbeleid", zegt Gwen van Eijk van actiegroep Recht op de stad. Met steun van verschillende politieke partijen protesteren zij tegen het huurbeleid van zowel de gemeente als de landelijk overheid. Op 23 oktober is er in Rotterdam een grote demonstratie gepland.

Recht op de stad maakt deel uit van het landelijke Woonprotest. Deze organisatie heeft naast de demonstratie in Rotterdam ook een protest op 12 september in Amsterdam aangekondigd. Gwen van Eijk: "Wat we vooral willen is dat het recht op huisvesting centraal komt te staan in het woonbeleid. Dat is nu gewoon niet zo. Wonen wordt gezien als handelswaar; daar kun je geld mee verdienen."

De prijzen voor koophuizen in Rotterdam blijven stijgen. De huizenprijzen in Rotterdam zijn in het tweede kwartaal van 2021 met 13,2 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal in 2020.

'Trots op sociale huursector'

Er wordt op 23 oktober in Rotterdam geprotesteerd tegen het tekort aan woningen, de stijgende huurprijzen en het opdrijven van de prijzen van koopwoningen door investeerders. Wat Van Eijk betreft wordt eerst de sociale huursector aangepakt: "Daar wordt al drie decennia op bezuinigd, maar heel veel mensen zijn daarvan afhankelijk. Daar moeten we ook trots op zijn, op die sociale huursector."

De Tweebosbuurt in Rotterdam-Feijenoord is een voorbeeld van het Rotterdamse woonbeleid waartegen wordt geprotesteerd. Na jaren van strijd is eind juni gestart met de sloop van ruim vijfhonderd sociale huurwoningen. Daar komen 375 duurdere huizen voor terug.

Niet alleen in de stad komen mensen in de problemen doordat ze geen betaalbaar huis kunnen vinden. Ook in bijvoorbeeld de Alblasserwaard is de wooncrisis merkbaar.

De locatie en het programma voor de demonstratie op 23 oktober in Rotterdam zijn nog niet bekend. "We zijn druk bezig met de route en het programma, dus daar volgt snel informatie over", besluit Van Eijk.