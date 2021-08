Arne Slot gaf jeugdspelers van Feyenoord een kans: 'Ik vond het een ideaal moment'

Net als in de heenwedstrijd was FC Luzern in de return van de derde voorronde van de Conference League een prooi voor Feyenoord. De Rotterdammers versloegen donderdag de Zwitsers met 3-0 in De Kuip en het voetbal beviel trainer Arne Slot wel. "We houden twee keer de nul en geven amper kansen weg. Het gaat veel over het aanvallende voetbal, maar met dit spel kun je zonder kansen weg te geven ook overwinningen halen."

Slot vindt het mooi om te zien hoeveel energie Feyenoord in de wedstrijd stopte. "Daar worden ze uiteindelijk voor beloond", zegt hij. "Ik vind het ook belangrijk dat ze plezier uitstralen als ze op het veld staan. In mijn beleving krijg je veel plezier met deze manier van spelen."

Na de wedstrijd haalde Slot ook aanvaller Alireza Jahanbakhsh aan. De Iraniër scoorde tegen FC Luzern twee keer voor Feyenoord. "Hij had en heeft even tijd nodig om zijn oude topvorm terug te vinden. Jahanbakhsh is later ingestroomd en heeft amper gevoetbald in de afgelopen twee jaar", verklaart Slot. De hoofdtrainer van Feyenoord genoot ook van een andere speler op de rechterflank: "Ik vond het mooi om te zien hoe Marcus Pedersen er telkens overheen klapte."

'Milambo werd constant genoemd'

In het Europese duel werd ook speeltijd gegund door jeugdspeler Lennard Hartjes en Antoni Milambo. "Het zegt vooral iets over hoe zij zich in de jeugdopleiding van Feyenoord hebben gepresenteerd", zegt Slot. Hij vond het een ideaal moment om Hartjes en Milambo donderdag te laten debuteren in het eerste van Feyenoord. "Toen ik hier binnen kwam en vroeg welke spelers de kans in het eerste verdienden, dan werd Milambo constant genoemd. Ondanks dat hij zestien jaar is."

Een andere (veel oudere) jeugdproduct van Feyenoord bleef negentig minuten op de bank: Leroy Fer. "Als er één speler was die langs de kant meer heeft gecoacht dan ik, dan was het Leroy. Dat vond ik heel mooi om te zien. Maar er was voor mij meer aanleiding om Hartjes en Milambo in te laten vallen", legt Slot uit.