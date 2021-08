Surfvakantie op de Klepperstee in Ouddorp: 'Als je hard gaat, geeft dat een lekker gevoel'

Een week lang hebben zestig kinderen van tussen de negen en zestien jaar oud surfen geademd. 's Ochtends samen ontbijten, 's avonds samen eten en spelletjes doen en daartussen: surfen. "De kinderen konden windsurfen, kitesurfen en golfsurfen", legt begeleider Ayla Doejaaren uit. Vooral aan het begin van de week leenden de golven zich uitstekend voor wat lessen, vertellen de kinderen. "Op maandag en dinsdag waren er prima golven", vertelt Boudewijn, "voor de rest niet echt", voegt hij teleurgesteld toe.

Maar gelukkig hebben ze daar ook wat op bedacht in Ouddorp. "Als het niet waait, of juist te hard, gaan we met de kinderen skaten of zwemmen of suppen", vertelt Doejaaren. "Donderdagavond hadden we een bonte avond, dat was ook heel erg leuk." Dat beamen de kinderen, met ietwat hese stem. "Surfen is heel leuk, maar we kunnen ons ook vermaken met andere dingen. De bonte avond bijvoorbeeld", grijnst een blonde jongen breed. "We hebben Snollebollekes gezongen en alles gewonnen", voegt een ander enthousiast toe.

Niet de beste golven

Terwijl de dauw nog op de tenten staat, staan de kinderen eigenlijk al te popelen om het water in te gaan. "Windsurfen is echt heel leuk", vertelt Aitor, "maar het was wel zwaar hoor. Soms moesten we ook wachten omdat er te harde regen was. Ik kon het al wel een beetje, maar als je lekker hard gaat, geeft dat een heel fijn gevoel!"

De golfsurfers hebben echter pech: er zijn niet genoeg golven vandaag. "Nederland heeft sowieso niet de beste golven", zegt Boudewijn ietwat beteuterd. De kitesurfers trekken er nog wel op uit vandaag. "Ik hoop dat ik vandaag heen en weer kan gaan", zegt Jill enthousiast. "Ik heb al op een bord gestaan en toen ging ik een beetje vooruit. Soms word ik wel meegetrokken, omdat ik te licht ben en de vlieger te zwaar. Ik vind het soms ook wel eng hoor. Ik ben bang dat ik problemen krijg, omdat die kite op iemand valt. Maar je hebt een trapeze om en als je die lostrekt, gaat de kite ook los", gebaart ze.

Week slapen

Doejaaren kijkt met een glimlach toe. Acht weken lang komen er iedere zondag nieuwe kinderen aan, die op vrijdagavond weer weggaan. "Ik vind het persoonlijk heel leuk, maar het moet je wel aan het hart liggen. Je hebt de hele dag kinderen om je heen hangen, dat kan best zwaar zijn." Toch geniet ze ervan. "Als ik zie dat zij genieten, krijg ik er ook energie van. Het mooiste is dat je de kinderen kan inspireren en je ze helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doet ons als begeleiders goed. Dat we een steentje bijdragen in wat ze kunnen, in hun groei en zelfs hun opvoeding. Maar na die acht weken ben je wel kapot; dan ga ik een weekje slapen", besluit ze lachend.