Flinke uitdaging dit weekend: 700 kilometer fietsen in 24 uur tijd: 'Ik wilde iets dóen'

Het wordt prima zomerweer dit weekeinde, maar Jeroen van Keulen is niet op het strand of in het park te vinden. Geen zonnebaden voor Jeroen, want hij gaat meer dan 700 kilometer fietsen. Waarom? Hij wilde iets doen en koppelde ook nog een goed doel aan!

In coronatijd was er maar bar weinig te beleven en de wielrenner was er afgelopen voorjaar helemaal klaar mee. "Er stonden een aantal dingen op m'n lijstje en dit was er een van", zegt hij droogjes. Het plan is als volgt: zaterdag om 12:00 uur fietst hij weg, om 24 uur later op zondag weer af te stappen.

Wie denkt dat Van Keulen zaterdag en zondag de halve regio doorfietst, heeft het mis. Hij gaat namelijk zo'n 40 keer de dijk tussen Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht op en neer fietsen. "Het moet wel behapbaar blijven", legt hij uit. "Ik moet weten welke ondergrond ik heb, welke bochten ik krijg. Als je een rondje van 700 kilometer uitrekent, kan je moeilijk vooraf zorgen dat hij perfect ligt. Dat je perfecte kruisingen hebt. Als je het heel klein houdt, heb je meer invloed op de verkeersongemakken."

'Saai wordt het niet'

En daarbij: "Als je van Groningen naar Maastricht fietst, moet je ook allerlei spullen met je meenemen. Die laat ik nu lekker halverwege de dijk staan." In totaal zal Van Keulen meer dan 80 keer over de dijk fietsen, een stukje van bijna 8 kilometer. Bang dat het saai gaat worden is-ie niet. "Er staat begeleiding halverwege de dijk, die gaan me aanmoedigen", vertelt hij met een glimlach. Publiek is ook welkom, als ze maar op afstand blijven. "Dat is voor hun en mijn veiligheid."

Het is overigens niet de eerste keer dat Van Keulen zich aan een dergelijke fietstocht waagt. "Het langste wat ik het gedaan is 2,5 duizend kilometer", vertelt hij trots. "Daar stond dan een week voor; 350 kilometer per dag."

"Om die 700 kilometer totaal te halen, moet ik bijna 30 gemiddeld rijden nu. Ik mag overigens zo vaak en zo veel afstappen als ik wil, maar dat gaat me niet helpen met het doel halen", zegt hij lachend. "Het is de bedoeling dat ik niet meer dan een halfuur van de fiets af ben, van de in totaal 24 uur." Een flinke uitdaging, maar dat doet Van Keulen natuurlijk niet voor niets.

Hap pizza

"Ik ga fietsen voor Thomashuizen", vertelt hij. "Mijn zus en zwager runnen zo'n tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zijn vaak dol op sporten, maar durven het vaak niet. Sporten is voor iedereen goed, ook voor hen. Om ze te stimuleren en enthousiasmeren, moeten ze hun eigen Thomashuissportshirt hebben; om te fietsen, dansen en voetballen."

Zondag om 12:00 uur stapt Van Keulen weer van de fiets af. "Dan staan er pizza's klaar: ik ga een lekkere hap pizza nemen, een colaatje drinken, de boel afbreken en het bedje in. Ik kijk er nu al naar uit", besluit hij lachend.