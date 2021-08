Hogeschool Rotterdam enorm blij met heropening: 'Er was geen plan B'

Een andere optie dan de deuren openen in september zag Hogeschool Rotterdam niet. Rekening houden met een ander scenario was dan ook geen optie. "Als vanavond tijdens de persconferentie van het kabinet zou blijken dat we niet open konden, hadden we echt een probleem gehad", zegt bestuursvoorzitter Ron Bormans.

Na de zomervakantie mogen hogescholen, universiteiten en de mbo's weer open, zal demissionair premier Rutte vrijdagavond bekendmaken. Daar hebben ze bij Hogeschool Rotterdam op getoast, vertelt bestuursvoorzitter Bormans. "Ik vond het wel spannend de afgelopen dagen: ik durfde er niet op te wedden wat het zou worden en kan ook niet zeggen dat ik dit had verwacht. De besmettingscijfers waren niet zo overtuigend, maar de druk om het hoger onderwijs te openen was groot."

Bormans heeft het idee dat Nederland ('eindelijk') doorheeft dat de aandacht de afgelopen maanden naar heel veel sectoren ging, maar niet echt naar het hoger onderwijs. "We toch een beetje roepen om aandacht, maar die aandacht is de afgelopen weken gegroeid en ik denk dat dat geholpen heeft met het kwartje de andere kant op laten rollen."

Geen plan B

Dat het kwartje toch verkeerd zou rollen, was voor Bormans geen optie. "Vlak voor de zomer was het spannend en hebben we voor de afweging gestaan om voor een ander scenario te gaan. Maar verschillende plannen klaarleggen kan roostertechnisch gewoon niet. We hebben geroosterd op opengaan. Als ze vanavond zouden zeggen dat we niet open konden, hadden we echt een probleem gehad. Er was geen plan B."

Bormans is blij voor zijn docenten en studenten. "Anders zou een generatie voor het derde jaar online onderwijs krijgen. Vriend en vijand zijn zijn het erover eens dat dat gewoon niet goed is." Daarnaast zorgt de aanstaande opening voor leven in de brouwerij. "Het is nu een gebouw des doods, het leeft niet. Onderwijs is veel meer dan een kennisoverdracht; het is van elkaar leren en bij elkaar zijn. Wij zijn iets met elkaar; een gemeenschap. Dat kun je online maar tot zekere hoogte onderhouden. Ik verlang gewoon naar die school."

In alle glorie

Datzelfde geldt voor de studenten. "Een van de mooie dingen van deze crisis is dat studenten het vanzelfsprekende van school zijn gaan missen. We hebben ontdekt dat we heel veel dingen online goed kunnen doen, maar ook vooral hoe onmisbaar zo'n school is. Ik ben heel blij dat we het weer fysiek in alle glorie mogen doen."

Na de vakantie gaan de collegezalen weer open, zij het wel met een aantal maatregelen. "Ik denk dat ze gaan zeggen dat de groepen niet te groot mogen worden", voorspelt Bormans, "dat er 400 studenten in een collegezaal zitten. Waarschijnlijk worden we gevraagd de hygiënemaatregelen aan te scherpen en mensen op te roepen om zich te laten testen en vaccineren, maar verder denk ik dat we de vrijheid krijgen om dat mooie onderwijs aan te bieden zoals wij denken dat het zou moeten."