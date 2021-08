Ook Zwijndrecht wil lachgasgebruik verbieden

Na Dordrecht en Rotterdam wil ook Zwijndrecht het bezit en gebruik van lachgas verbieden. Het dorp wil niet langer wachten op landelijke regels en neemt het heft in eigen handen: "Ik wil lachgas in Zwijndrecht van de straat af", laat burgemeester Hein van der Loo weten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft voorgesteld om een lachgasverbod in te stellen via de Algemene Plaatselijke Verorderening (APV). De gemeenteraad bespreekt dat voorstel eind augustus. Als ze akkoord gaan, is bezit en gebruik in de hele gemeente Zwijndrecht verboden.

Volgens het college zorgt het gebruik van lachgas 'voor veel overlast in de openbare ruimte'. "Daarnaast brengt lachgas risico's met zich mee voor de gezondheid van mensen en voor de veiligheid, bijvoorbeeld in het verkeer."

Linke soep

"Lachgas is schadelijk is voor de gezondheid", zegt burgemeester Van der Loo. "Ook de overlast zijn we zat; denk aan de grote hoeveelheid lachgaspatronen op straat en raar gedrag van gebruikers, sommigen achter het stuur van hun auto. Linke soep. Dat willen we niet."

In Rotterdam is lachgasgebruik in bepaalde delen van de stad verboden. Gebruikers kunnen sinds juli een flinke boete krijgen. Er was al langere tijd een verbod, maar er kon nog niet worden gehandhaafd waardoor straffen nog niet mogelijk was. Nu is dat wel het geval en kunnen mensen een boete van 100 euro krijgen.