FC Rijnmond: 'Enorme kracht dat de verdediging van Feyenoord de nul kan houden'

In FC Rijnmond werd er met veel plezier teruggeblikt op het Conference League-duel van Feyenoord met FC Luzern. Over twee wedstrijden scoorde Feyenoord zes keer en kreeg het geen goal tegen. Gast René van Eck ziet dat als grote kracht van dit Feyenoord.

De geboren Rotterdammer, die jarenlang voor FC Luzern voetbalde en daar ook trainer was, is onder de indruk van Feyenoord. "Ze blijven gaan tot het laatste moment. En Justin Bijlow is een topkeeper, die aangeeft wanneer ze gaan. Deze verdediging kan de nul houden en dat is een enorme kracht van dit Feyenoord", aldus Van Eck.

"Ik had Rinus Israël als trainer. Die zei: als je de bal afpakt en hem naar een goede kleur speelt, dan heb je al veel goed gedaan", zegt Van Eck. "Gernot Trauner was heel de wedstrijd volledig geconcentreerd. Dat mis ik bij Marcos Senesi nog wel eens", meent Harry van der Laan.

De conclusie werd getrokken dat tegenstander Luzern niet in grootse vorm was. "Ik had van Luzern wel wat meer verwacht. Ze zouden stunten, maar misschien hebben ze dat op de terugweg gedaan... Met een parachute uit een vliegtuig", grijnsde de Rotterdammer.

Ondanks dat positieve woorden was er ook een puntje van kritiek. En niet over het spel, maar over de grasmat. "Ik zat gisteravond te kijken en ik zag zo veel spelers uitglijden", zei Harry van der Laan. "Feyenoord heeft al zoveel jaar de beste grasmat, maar ik vond het niet goed. Het leek wel alsof er gesproeid werd, terwijl er niet gesproeid had hoeven worden. Normaal is het perfect, maar nu is het bijna gevaarlijk voor blessures.

Kijk FC Rijnmond nu terug, waar de heren ook praten over de voorselectie van Oranje en over de aankopen van Feyenoord, waar alle heren aan tafel lyrisch over zijn.