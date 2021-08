Nagenieten van Feyenoord - Luzern met René van Eck in FC Rijnmond

Vrijdagmiddag praten we in FC Rijnmond na over de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Luzern, die in 3-0 eindigde. De Rotterdamse trainer René van Eck zag de wedstrijd en is bij ons te gast in de voetbaltalkshow.

Feyenoord was vanaf seconde één de baas in de wedstrijd en toonde gretigheid, na de 3-0 uitzege in Zwitserland van vorige week.

René van Eck was in het verleden speler en trainer van FC Luzern en is vanwege de wedstrijd in het land. Samen met Sinclair Bischop en Harry van der Laan blikt hij terug op de wedstrijd.

FC Rijnmond begint om 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.