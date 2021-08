Podcast Feyenoord: 'Intenties en spelopvatting van Slot waren vanaf seconde één duidelijk te zien'

Een week na de 3-0 winst in Zwitserland werd FC Luzern ook thuis met 3-0 verslagen door Feyenoord. In onze podcast over Feyenoord praten Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en Casper Sikkema na over de wedstrijd.

"Het was genieten in De Kuip. Vanaf de eerste seconde was het duidelijk wat de intenties van Feyenoord waren. En dat slaat dan ook weer over op het publiek," zegt Van Eersel. "En dan hoor ik de critici al zeggen 'ja, het was maar Luzern', maar dat gooi ik meteen de prullenbak in. Het was hartstikke leuk om naar te kijken en laten we vooral naar dat positieve kijken."

Ook collega Feyenoord-verslaggever Bischop had een leuke avond. "Ik ben een beetje fan aan het worden van Pedersen. Wat een inhoud heeft die jongen, hij blijft maar gaan. En er zal best eens een mindere wedstrijd bij zitten en zijn spel moet nog gepolijst worden. Maar hij speelt pas net samen met Jahanbakhsh en dat kan alleen maar beter worden."

Sikkema stipt aan dat alle aankopen in dit seizoen tot nu toe een meerwaarde zijn en vraagt zich af hoe dat komt. "Er lijkt nu heel gericht gescout en gekocht te worden, en dat was in het verleden toch niet zo. Is er dan de laatste jaren wanbeleid gevoerd?," vraagt hij zich hardop af.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl