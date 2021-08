Persconferentie Rutte: Hoger onderwijs open, geen anderhalve meter meer vanaf half september

Wel gelden er aanvullende maatregelen. Zo mogen er maximaal 75 studenten in een collegezaal zitten. Die bovengrens zou ervoor moeten zorgen dat als er besmette studenten in de zaal zitten, er niet direct een hele grote groep kans loopt op besmetting met het coronavirus.

Wel moeten studenten tot en met 19 september in de gangen een mondkapje dragen en zichzelf twee keer per week laten testen. Onderling hoeven studenten geen afstand meer te houden.

Middelbare scholen moeten nog wel de mondkapjesplicht en anderhalve meter hanteren. Dat is nodig omdat een groot deel van de tieners nog niet volledig gevaccineerd is.

Afscheid anderhalve meter

Volgens demissionair premier Rutte heeft het OMT 20 september aangemerkt als mogelijke datum om "stap voor stap" afscheid te nemen van de anderhalvemetermaatregel. Dan wordt ook gekeken of de mondkapjesplicht en het thuiswerkadvies komen te vervallen. Wel blijft het volgens de premier van belang dat men zich nog wel laat testen, handen blijft wassen en waar mogelijk afstand houdt.

Verdere versoepelingen zijn vrijdagavond niet gedaan. Dat betekent dat onder meer het verbod op meerdaagse festivals met camping voorlopig van kracht blijft. Ook blijven de beperkingen voor de horeca en het nachtleven gelden. Op vrijdag 17 september kijkt het kabinet opnieuw of dat mogelijk is. Wel kunnen zij rekenen op financiële steun, zo zei de premier. In de huidige routekaart mogen de nachtclubs op 1 november weer open, mits de besmettingscijfers dat op dat moment toelaten.

Voor sportwedstrijden, congressen, bioscopen en andere evenementen waar veel mensen bij elkaar komen, mogen maximaal 75 gasten worden toegestaan zonder toegangsbewijs. Daarboven moet men een testbewijs, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs kunnen laten zien om binnen te komen.

Geen plan B

Tijdens de persconferentie van begin juli werd duidelijk dat het dansen in discotheken, feestcafés en nachtclubs voorlopig weer voorbij was. Toen werd bekendgemaakt dat de horeca weer om middernacht de deuren moest sluiten en gasten een vaste zitplaats moesten hebben. Dit vanwege de oplopende coronacijfers, mede door de deltavariant van het virus. "Dat was een behoorlijk leermoment", zei de premier tijdens de persconferentie. De maatregelen zouden in eerste instantie tot 14 augustus duren, maar zijn vrijdagavond verlengd.

De bestuursvoorzitter van Hogeschool Rotterdam liet vrijdagmorgen weten héél blij te zijn met het openen van het hoger onderwijs. "Als tijdens de persconferentie van het kabinet zou blijken dat we niet open konden, hadden we echt een probleem gehad", zegt bestuursvoorzitter Ron Bormans. "We hadden namelijk geen plan B."