Sparta-trainer Henk Fraser: 'Gevoelsmatig is het een moeizamere voorbereiding geweest'

Tom Beugelsdijk en Reda Kharchouch ontbreken vanwege blessures al traint Beugelsdijk wel weer buiten en lijkt hij binnenkort de groepstraining te kunnen hervatten. Kharchouch is langer uit de roulatie en kent net als vorig seizoen een valse start. Aanvoerder Adil Auassar en Abdou Harroui zijn hersteld van kleine blessures en zullen in de basis beginnen in de Domstad.

Henk Fraser en Sparta popelen om aan de competitie te beginnen al weet hij ook dat het moeilijk wordt de prestaties van vorig jaar te evenaren. Sparta behaalde uiteindelijk de play-offs om Europees voetbal waar de club uit Spangen in de halve finales werd uitgeschakeld door stadgenoot Feyenoord. Fraser erkent dat Sparta een moeizame voorbereiding op dit nieuwe seizoen achter de rug heeft. Niet zozeer door de resultaten, maar door randzaken. "Door een aantal omstandigheden is het gevoelsmatig een moeizame voorbereiding geweest. Je merkt hier en daar dat er bij sommige spelers een aantal dingen spelen'', zegt Fraser doelend op transferperikelen en privé-zaken van verschillende spelers.

''Als het om een of twee spelers gaat kan je dat nog wel opvangen, maar bij ons ging het misschien wel om acht man die andere zaken aan hun hoofd hadden. Ik merk wel naarmate de competitie nu gaat beginnen dat ze die knop wel aan het omzetten zijn'', zegt de nieuwe assistent-bondscoach van Oranje tegenover Rijnmond.

Vorig jaar begon Sparta met een loodzwaar programma met in de eerste vijf wedstrijden duels tegen Ajax, Vitesse, AZ en Feyenoord. Dit jaar begint Sparta duidelijk met een makkelijker programma. De uitwedstrijd tegen FC Utrecht mag als zwaar worden bestempeld, maar daarna wachten ontmoetingen met Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard, NEC, PEC Zwolle en Cambuur Leeuwarden. Toch wil aanvoerder Adil Auassar zich niet al rijk rekenen. ''Ik denk dat alle tegenstanders lastig voor ons zijn. Wij lopen niet zomaar over iemand heen. We kijken het per wedstrijd aan en gaan er gewoon volle bak in'', zegt de voormalig-speler van onder meer VVV, Roda JC, De Graafschap, Excelsior en Feyenoord.

De wedstrijd FC Utrecht-Sparta begint komende zondag om half drie en is live te volgen via Radio Rijnmond. Dennis Kranenburg en Ruud van Os doen het verslag. Vorig seizoen won FC Utrecht dankzij een late treffer van Boussaid.