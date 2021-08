Zo probeert de Rotterdamse Indiëherdenking toekomstbestendig te zijn: 'Ik hoop dat de volgende generaties ook zullen herdenken'

De nieuwe generatie is aan zet tijdens de Indiëherdenking in Rotterdam. Na tien jaar is er een nieuw bestuur die de herdenking organiseert. Het doel van dit bestuur is om de verhalen uit die tijd door te geven aan de nieuwe generatie. De gemiddelde leeftijd van deze groep is nog geen 40 jaar. Joyce de Vries is met 33 jaar de jongste. "Toen ik mijn zoon kreeg, vond ik het mijn taak om hem zijn verleden mee te geven."

De verjonging is terug te zien in het programma van de herdenking. Spoken-word artiest Amara Van Der Elst viel op met haar voordracht tijdens de De Nationale Dodenherdenking op 4 mei, nu treedt ze op in haar thuisstad Rotterdam. Actrice Dewi Reijs doet een voordracht en kruipt in de huid van verzetsstrijder Costavina ‘Coosje’ Ayal. Er is muziek van de jonge en getalenteerde zangeres Isha Ferdinandus. Daarnaast worden de verhalen van de eerste generatie verteld door diverse video’s tijdens de herdenking.

Vlaggenparade

Die eerste generatie wordt ook geëerd op de Vlaggenparade. Sinds een maand hangen er verschillende banieren met Indische familiefoto’s. Zo wordt het Indische verhaal zichtbaar op een prominente plek in de stad. Met een qr-code op de stoep kunnen voorbijgangers het verhaal achter de foto’s bekijken. "Door de banieren in de stad hoop ik dat de volgende generaties ook zullen herdenken", zegt Joyce.

De organisatie roept het publiek op om niet naar de vlaggenparade te komen tijdens de herdenking. Rijnmond zendt het herdenkingsprogramma live uit op tv, rijnmond.nl en YouTube.com/rtvrijnmond. Het programma is van 11:00 tot 12:00. Na de uitzending is de herdenking in zijn geheel terug te vinden op rijnmond.nl