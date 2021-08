Feyenoord-trainer Arne Slot trots op drie Oranje-klanten: 'Zegt iets over hoe we de laatste duels gespeeld hebben'

Slot wil wel benadrukken dat het vooral een verdienste van Bijlow, Til en Malacia is. Vooral de linksback van Feyenoord speelt de laatste tijd met veel vertrouwen. "Net als Justin heeft hij het al over een langere periode bij Feyenoord laten zien. Zelfvertrouwen is heel belangrijk in het voetbal. Dat krijg je door middel van winnen en presteren. En als de bondscoach je dan bij de beste 25 voetballers van het land vindt horen, dan kan dat helemaal een boost geven."

De vragen op de persconferentie gingen ook over Alireza Jahanbakhsh. De Iraanse aanvaller scoorde twee keer tegen FC Luzern, maar viel vijf minuten voor rust uit met een liesblessure. Slot kon er nog niet veel over zeggen. "Een dag na de wedstrijd wordt er alleen uitgelopen. We beoordelen het morgen. Ik zei gister al: als een speler er na veertig minuten uitgaat, dan is dat geen goed teken. Het een race tegen de klok worden.

Tekst gaat verder onder de video.

Spelopvatting

De trainer van de Rotterdammers ziet steeds meer dat zijn spelopvatting tot uiting komt. "We kunnen veel meer leveren en zijn zuiniger aan de bal. Maar tegelijkertijd zagen we ook dat Luzern het beste in ons naar boven haalde. Hoe we er voorafgaand aan de competitie voor staan is heel lastig te zeggen. Na drie wedstrijden kunnen we voorzichtig, met twee lastige uitwedstrijden, kijken waar we op dat moment staan."

De KNVB wees een verzoek van Feyenoord af om de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagle (22 augustus) te verplaatsen. De club gaat wederom een verzoek indienen bij de voetbalbond om de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (29 augustus) wat later te spelen. De donderdag ervoor speelt Feyenoord in Zweden tegen Elfsborg. "Dat zou ik heel logisch vinden. Die vraag gaan wij ook stellen, want dat is zeker een wens van ons. Dat willen we ook als Nederlands voetbal, al hebben we dat misschien niet afgesproken. Er zijn mensen bij |Feyenoord mee bezig."

