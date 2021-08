Drie Feyenoorders in voorselectie van Oranje: Bijlow, Til en Malacia

Voor Malacia is het de eerste keer dat hij is opgeroepen voor het grote Oranje. Hiervoor zat hij al meermaals bij de selectie van Jong Oranje. Bijlow is voor het eerst sinds zijn blessures van vorig seizoen weer bij de voorselectie van Nederland. De vorige bondscoach, Frank de Boer, weigerde Bijlow nadat hij weer fit was bij zijn EK-selectie te nemen.

Guus Til wordt door Feyenoord gehuurd van Spartak Moskou en verkeert al vroeg in dit seizoen in grote vorm. Hij scoorde al vijf goals in de Conference League voorrondes voor zijn huidige werkgever.

Andere spelers in de selectie van oud-Spartaan Van Gaal met een link naar onze regio zijn Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum, Nathan Aké en Marten de Roon.

Jong Oranje

Ook werd de selectie bekend van de beloften van het Nederlands elftal. Namens Feyenoord staan Ramon Hendriks en Wouter Burger op de voorlopige lijst voor Jong Oranje. Bondscoach Erwin van de Looi nam ook Spartaan Kenzo Goudmijn op in zijn voorselectie.