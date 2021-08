VIDEO: een krokodil of een zeehond, wát zwemt hier in de Rijnhaven?!

Een krab, een krokodil, een haai of misschien gewoon een enorm stuk plastic. In de Rijnhaven zwemt sinds een paar dagen een mysterieus wezen rond, waarvan we alleen maar kunnen raden wát het precies is. Op video's lijkt een gekartelde rug af en toe boven water te komen. Wat het is? Oordeel zelf.

Het Havenbedrijf laat weten op de hoogte te zijn van de beelden die rondgaan, maar kan nog niet zeggen wat zich precies in het water bevindt. Wellicht gaat het om een steur. "We hebben vorige week de eerste signalen gekregen. We hebben zowel in de Maashaven als in de Rijnhaven gekeken, maar niets gevonden. Wij zijn ook benieuwd wie of wat het monster van de Rijnhaven is", zegt een woordvoerder.