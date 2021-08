Arno Havenga stopt als bondscoach waterpolovrouwen

Havenga stopt per 1 oktober bij de bond. Voordat hij acht jaar geleden bondscoach werd, was hij onder meer actief als assistent. In totaal was hij vijftien jaar werkzaam bij de waterpolodames, waar mee hij in 2008 als assistent van Robin van Galen Olympisch goud veroverde.

Als bondscoach won hij met Oranje zilver op het WK van 2015, zilver op de EK’s van 2014 en 2016 en goud bij het EK in 2018. Tijdens de laatste Spelen in Tokyo werd Nederland vroegtijdig uitgeschakeld en uiteindelijk zesde.