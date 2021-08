Nafisa vluchtte in 2000 uit Afghanistan en voelt de wanhoop: 'Je bent alles kwijt en je leven niet zeker'

"Ik heb nachtmerries en kan me niet concentreren', zegt Nafisa. Het nieuws over haar geboorteland Afghanistan volgt ze op de voet. De Taliban hebben zondagavond Kabul veroverd en de totale overwinning uitgeroepen. "Ik weet wat de mensen daar doormaken, het is niet met woorden te beschrijven maar ik kan het voelen". Nafisa is 21 jaar geleden uit Afghanistan gevlucht. Ze woont en werkt nu in Rotterdam.

Sinds westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit het land, hebben de Taliban in korte tijd het land veroverd. Honderdduizenden Afghanen zijn op de vlucht geslagen.

Vanuit Rotterdam leeft Nafisa mee, maar ze kan niet zoveel betekenen voor de mensen in Afghanistan: "Het heeft aandacht en ondersteuning van de hele wereld nodig. Die machteloze en hulpeloze mensen die gevlucht zijn, moeten geholpen worden."

Precies als 21 jaar geleden

Nafisa is opgegroeid in Mazar-i-Sharif, in het noorden van Afghanistan. Daar heeft ze ook haar studie Geneeskunde voltooid. In Rotterdam werkt ze bij een huisartspraktijk. "Ik was net klaar met mijn opleiding toen de Taliban opkwamen", vertelt ze over haar vlucht 21 jaar geleden. "In Noord-Afghanistan was de Taliban niet aan de macht, wij konden gewoon naar school. Maar opeens ging het niet goed, het was gewoon precies zoals het nu is. Wij moesten vluchten van Mazar-i-Sharif naar Kabul."

De oprukkende Taliban zorgen ervoor dat ze steeds weer naar een andere stad moet vluchten waar de Taliban niet aan de macht zijn. "Uiteindelijk was de Taliban overal en moesten wij vluchten", vertelt ze. Samen met haar man en jongere zusje ontvlucht ze het land. Haar twee zussen wonen in Afghanistan. Via sociale media heeft ze tot afgelopen weekend contact gehouden:

Iedereen is bang, ze zijn aan het afwachten en vluchten, net als alle andere mensen in Afghanistan Nafisa

"Ze wachten af wat er komt. Ik heb een neef die met Nederlanders heeft gewerkt en hij vreest voor zijn leven. Ik hoop dat die mensen geholpen worden." Vanwege de veiligheid van haar familie wil zij haar achternaam niet genoemd hebben.

Mensen die op de vlucht gaan voor de Taliban zijn alles kwijt en hun leven niet zeker: "Ze vermoorden mensen zonder te onderzoeken of diegene schuldig is of niet. Ze nemen meisjes mee. Ik zag een interview met een dame. De Taliban wilden haar dochter meenemen. Haar zoon probeerde dat te voorkomen. Haar zoon is vermoord en haar dochter werd meegenomen."

Moeilijk om iets te betekenen

De berichten van angst, wanhoop en machteloosheid raken Nafisa enorm. Dag en nacht is ze ermee bezig: "Ik kan het niet met woorden zeggen, ik kan het voelen omdat ik het zelf heb meegemaakt. We hopen dat we met z'n allen iets kunnen doen, iets kunnen betekenen voor Afghanistan."

Maar het is moeilijk om vanuit Rotterdam iets te kunnen doen. Daarom vindt Nafisa het belangrijk om haar stem te laten horen. Op 28 augustus is er een demonstratie in Den Haag. "Maar het is iets dat groots aangepakt moet worden, wij gewone mensen kunnen niet zoveel doen."

De vraag hoe het kan dat de Taliban in zo'n korte tijd zo'n opmars weten te maken, is moeilijk te beantwoorden. Nafisa: "Dat is de vraag, voor ons ook, hoe kan het dat ze opeens zoveel macht hebben? Ze krijgen veel ondersteuning van ons buurland Pakistan, helaas. Maar die vraag moet beantwoord worden: hoe kan dat? Niemand had verwacht dat het zo snel kan gaan."