Kijk terug: de Rotterdamse herdenking van 15 augustus 1945, de dag dat Nederlands-Indië werd bevrijd

Op 15 augustus 1945 komt er een einde aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en daarmee aan de Tweede Wereldoorlog in het hele koninkrijk Nederland. In Rotterdam wordt zondagmorgen stilgestaan bij deze gebeurtenis met een besloten herdenking.

De coronamaatregelen laten niet toe dat de bijeenkomst op de Boompjes met publiek kan plaatsvinden. Kijk hieronder of via TV Rijmond nu live mee.

De herdenking is georganiseerd door de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 regio Rotterdam. Voorzitter Tenny Tenzer: "Na 10 jaar is er een nieuw bestuur die achter de knoppen van de Rotterdamse Indiëherdenking zit. De gemiddelde leeftijd van deze groep is nog geen 40 jaar. Dat bevestigt alleen maar hoe belangrijk deze generatie het vindt om de verhalen uit Nederlands-Indië te blijven delen omdat de eerste generatie al ver boven de 80 is."

Verhalen vertellen

Het nieuwe bestuur bestaat voornamelijk uit verhalenvertellers zoals een fotograaf, actrice en journalist. Tenzer: "Zo kunnen we de vele verhalen uit Nederlands-Indië op een creatieve manier delen zoals de banieren actie op de Vlaggenparade. Een maand lang hingen 34 Indische familiefoto’s langs de Maas. De wens is om volgend jaar tijdens 15 augustus te blijven herdenken, maar ook om het leven te vieren."

Kijk hieronder de herdenking bij de vlaggenparade op de Boompjes terug