Haringvlietbrug (A29) volgend weekeinde toch tijdelijk dicht als voorbereiding op maatregelen

De aluminium klep van de Haringvlietbrug is door vooral het zware transportverkeer in verval geraakt. Eigenlijk moet de klep worden vervangen, maar dat staat pas gepland in 2023. Om te voorkomen dat het brugdeel tot de reparatie kapot gaat, mag er vanaf maandag 23 augustus nog maar met 50 kilometer over de brug worden gereden. Daarvoor zijn wel maatregelen nodig, zoals borden en barriers. Die worden volgend weekeinde geplaatst.

Rijkswaterstaat adviseert het verkeer vanuit en richting het zuiden om alternatieve routes over Hellevoetsluis (N57) en Dordrecht (A16/A17) te nemen. Ook de parallelweg van de brug is voor autoverkeer gesloten, door sluiproutes nemen heeft geen zin.

De maatregelen voor de Haringvlietbrug werden eerder deze zomer aangekondigd. Allereerst zou nog slechts één rijstrook per rijrichting open gaan. Na veel bezwaren van onder meer de gemeente Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, de transportsector en de hulpdiensten besloot minister Cora van Nieuwenhuizen de maatregelen aan te passen. De rijstroken worden wel versmald.